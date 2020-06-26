La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que el Gobierno iniciará la revisión de todos los sistemas de detección electrónica de infracciones, más conocidos como fotomultas. El anuncio se produjo luego de que el presidente Abelardo De La Espriella diera la instrucción de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada.En ese sentido, Noguera explicó que la revisión busca verificar que estos sistemas tengan un propósito relacionado con la seguridad vial y no se conviertan en mecanismos de recaudo para las autoridades. “El propósito de los sistemas de detección electrónica debe ser salvar vidas y prevenir accidentes. Nunca convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos”, señaló."Donde encontremos abusos o irregularidades, actuaremos con la contundencia que corresponde", precisó la jefe de cartera de Transporte en el mensaje difundido en su cuenta de X. El anuncio se conoce días después de que la ministra pidiera a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Con estos dispositivos, el corredor tendría siete cámaras, sumadas a las cuatro que ya estaban instaladas. En ese momento, Noguera consideró que el número de cámaras era “excesivo”. Además, el Ministerio confirmó que revisarán la regulación para establecer criterios más exigentes para autorizar nuevas cámaras. La ministra insistió en que la prioridad de estos sistemas debe ser la protección de los usuarios de las vías. “La seguridad vial está para proteger la vida de la gente, en ningún caso para servir como mecanismo de recaudo”, concluyó.