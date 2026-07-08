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Blu Radio  / Nación  / El internacionalista Omar Bula será el canciller del gobierno de Abelardo De La Espriella

El internacionalista Omar Bula será el canciller del gobierno de Abelardo De La Espriella

“Su misión será liderar una reingeniería de la Cancillería, profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo, la eficiencia, la ciberdiplomacia, el comercio, la defensa del interés nacional y el reposicionamiento del país como actor serio en el hemisferio”, dijo De La Espriella al anunciar el nombramiento.

Omar-Bula.jpg
Omar Bula
Foto: Captura de pantalla video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, una de las carteras más estratégicas de su gobierno.

De La Espriella hizo el anuncio desde Norte de Santander, en Cúcuta, en el primer empalme territorial, una iniciativa con la que el nuevo gobierno busca descentralizar el gobierno y fortalecer la presencia en regiones impactadas por el conflicto armado.

El presidente De La Espriella llegó con sus nuevos ministros y pidió el apoyo de la comunidad internacional ante los llamados del presidente Gustavo Petro en Iván Cepeda a desconocer los resultados de las elecciones.

"La solicitud está dirigida a gobiernos aliados, organismos internacionales, misiones de observación y defensores de la democracia, para que acompañen de manera activa este momento institucional y mantengan los ojos puestos sobre Colombia hasta que cese cualquier intento de golpe de Estado. La defensa de la democracia colombiana no es solo un asunto interno: es una causa regional frente a los modelos autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo", señaló un comunicado oficial.

Bula fue representante de la Naciones Unidas, donde acumuló más de 20 años de experiencia ejecutiva liderando misiones en Europa, África, América Latina y Medio Oriente. Dirigió operaciones complejas de ayuda humanitaria y gobernanza en países afectados por la guerra como Somalia y Sudán.

Estuvo a cargo de la gestión de un programa de emergencia valorado en 3.000 millones de dólares en Irak.

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