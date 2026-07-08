El internacionalista Omar Bula será el canciller del gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, una de las carteras más estratégicas de su gobierno.

De La Espriella hizo el anuncio desde Norte de Santander, en Cúcuta, en el primer empalme territorial, una iniciativa con la que el nuevo gobierno busca descentralizar el gobierno y fortalecer la presencia en regiones impactadas por el conflicto armado.

El presidente De La Espriella llegó con sus nuevos ministros y pidió el apoyo de la comunidad internacional ante los llamados del presidente Gustavo Petro en Iván Cepeda a desconocer los resultados de las elecciones.

"La solicitud está dirigida a gobiernos aliados, organismos internacionales, misiones de observación y defensores de la democracia, para que acompañen de manera activa este momento institucional y mantengan los ojos puestos sobre Colombia hasta que cese cualquier intento de golpe de Estado. La defensa de la democracia colombiana no es solo un asunto interno: es una causa regional frente a los modelos autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo", señaló un comunicado oficial.



De la mano de un NUNCA, Colombia volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo.



He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la… pic.twitter.com/07HU8h6xP9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 8, 2026

Bula fue representante de la Naciones Unidas, donde acumuló más de 20 años de experiencia ejecutiva liderando misiones en Europa, África, América Latina y Medio Oriente. Dirigió operaciones complejas de ayuda humanitaria y gobernanza en países afectados por la guerra como Somalia y Sudán.

Estuvo a cargo de la gestión de un programa de emergencia valorado en 3.000 millones de dólares en Irak.