El presidente electo Abelardo De La Espriella confirma seis nuevos ministros

El presidente electo Abelardo De La Espriella, dio a conocer a través del comunicado oficial los nombres de seis destacados profesionales que integrarán su gabinete ministerial.

El mandatario entrante enfatizó que estas designaciones responden a la necesidad de contar con perfiles técnicos, sólida experiencia territorial y trayectorias comprobadas para liderar el denominado "Gobierno de la Patria".

Dentro de los anuncios destaca la designación de la economista Elsa Noguera como la nueva Ministra de Transporte.

Noguera, quien cuenta con un amplio recorrido en el sector público tras haber sido gobernadora del Atlántico, alcaldesa de Barranquilla y exministra de Vivienda.



Por otro lado, el Ministerio de Comercio será liderado por el abogado barranquillero Mauricio Gómez Amín.

Gómez Amín, reconocido por su labor como exsenador y por haber desempeñado un papel crucial como jefe de debate durante la campaña presidencial de De La Espriella, será el encargado de dinamizar las relaciones comerciales y el desarrollo empresarial del país.

Justicia y Educación: pilares institucionales

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En el ámbito de la justicia y la formación académica, el presidente electo ha optado por perfiles de alto nivel jurídico. La abogada y exfiscal general de la Nación, Viviane Morales, asumirá las riendas del Ministerio de Educación. Morales, quien fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía y tiene trayectoria como exsenadora y De La Esppriella destaca que aportará su visión institucional a uno de los sectores más sensibles para el desarrollo social.

Complementando este bloque, el reconocido abogado penalista Iván Cancino ha sido designado como Ministro de Justicia. Con más de dos décadas de trayectoria profesional, experiencia como decano universitario y una especialización en ciencias penales y criminológicas, Cancino llega con el mandato de liderar las reformas necesarias en el sistema judicial colombiano.

Representación regional y compromiso social

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Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y quien fungió como gerente nacional de regiones durante la contienda electoral, será el nuevo ministro de Vivienda.

Finalmente, el Ministerio del Deporte estará a cargo de Juliana Gutiérrez, administradora de empresas con maestría en administración de riesgos. Gutiérrez destaca por su labor con comunidades vulnerables en Antioquia, lo que sugiere un enfoque del deporte como herramienta de transformación social.