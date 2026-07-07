Gobierno Petro también suspende empalme con De La Espriella: “No aceptamos más agresiones”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado la suspensión oficial de todas las mesas de trabajo del proceso de empalme con el equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

La decisión, comunicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en diálogo con Mañanas Blu, se produce como una respuesta directa a lo que la administración saliente califica como una campaña sistemática de ataques y desprestigio.

Defensa de la dignidad institucional

El ministro Ávila fue enfático al señalar que el clima de trabajo se volvió insostenible debido a las actitudes de los representantes del gobierno entrante. Según el alto funcionario, se han cruzado líneas rojas en el trato hacia el gabinete actual, lo que motivó el cese de las actividades de transición.

“Lo que es absolutamente claro es que nunca antes había tenido tal nivel de agresión, tal nivel de ofensas y tal nivel de irrespeto y calumnias contra el gobierno como lo que han hecho miembros de la mesa de empalme del gobierno entrante”, denunció el ministro Ávila.



Para el Ejecutivo, estos comportamientos contradicen la intención inicial de llevar a cabo un proceso “tranquilo” y “sereno”.

En sus declaraciones, Ávila subrayó que “la dignidad de la Presidencia de la República, la dignidad de todos los miembros del equipo de gobierno debe mantenerse”.

Cuestionamientos a la legitimidad electoral

El trasfondo de esta ruptura también incluye una profunda controversia sobre los resultados de los comicios. Mientras que el equipo de De La Espriella decidió suspender el empalme alegando la defensa del orden constitucional, el gobierno Petro ha cuestionado abiertamente la victoria de su sucesor.

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Al respecto, el ministro Ávila sugirió que existen dudas razonables sobre el proceso de votación que serán expuestas próximamente. “El presidente de la República cuenta con información suficientemente importante que va a ser pública al país en relación con el manejo del proceso electoral y eso lo hará el presidente en el momento oportuno”, afirmó.

Además, recordó la estrecha diferencia de votos, calificando el resultado como “un empate con un ganador”, donde la diferencia entre los 12,7 millones de votantes de Petro y los 12,9 millones de De La Espriella es mínima.

Suspensión de todas las mesas de trabajo

Ante la falta de garantías y lo que consideran una "falta de reconocimiento" mutuo, el Ministerio de Hacienda confirmó que se ha impartido una orden clara a todo el gabinete. Esta medida se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que cambien las condiciones de diálogo.

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El ministro Ávila concluyó informando que se ha transmitido una instrucción “a todos los miembros del gobierno, a los ministros, a los directores de departamentos administrativos, en el sentido de que no admitimos una sola agresión más y mientras este comportamiento de los miembros de la mesa de empalme se mantenga, se suspenden todas las mesas de trabajo”. Con este anuncio, el proceso institucional de transición queda formalmente interrumpido, sumiendo al país en una incertidumbre administrativa a pocas semanas del cambio de mando.