Ministro de Hacienda, Germán Ávila, será el coordinador del empalme por parte del gobierno Petro

El Gobierno saliente de Gustavo Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como coordinador del equipo de empalme por parte del Gobierno Nacional con el nuevo mandato de Abelardo De La Espriella, proceso que estará a cargo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Así lo notificó la Casa de Nariño mediante un comunicado en el que la Presidencia señaló que se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el objetivo de acordar las metodologías y dar inicio al proceso de empalme.

Asimismo, aseguraron que esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia.

Empalme del nuevo gobierno estará liderado por José Manuel Restrepo

El equipo del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que José Manuel Restrepo será quien lidere el grupo encargado de revisar la información de las diferentes entidades del Estado durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.

Según informaron mediante un comunicado, este “Empalme Anticorrupción” estará integrado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha trabajado en la construcción de la hoja de ruta del nuevo gobierno.

La misión principal será realizar una revisión integral de la administración pública, identificar posibles riesgos relacionados con el manejo de los recursos del Estado y establecer las bases para una gestión que, según el presidente electo, estará enfocada en la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Publicidad

"El Empalme Anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente", se lee en el comunicado.

