Organización donó 300 toneladas de arroz para damnificados por el terremoto

La Organización Roa Florhuila donó 300 toneladas de arroz, equivalentes a cerca de 3 millones de raciones, para contribuir a la alimentación de las personas damnificadas por el terremoto que golpeó al país. La ayuda será entregada de manera progresiva a través del Banco de Alimentos, que se encargará de coordinar su distribución en las zonas más afectadas.

En entrevista con Mañanas Blu, Jaime Alberto Rojas, presidente de la Organización Roa Florhuila, explicó que la compañía decidió canalizar la donación mediante el Banco de Alimentos para garantizar que el arroz llegue a las comunidades que presentan mayores necesidades tras la emergencia.

“Los 3 millones van, se van dosificando. Todo lo estamos haciendo a través de ABA, con el Banco de Alimentos, y ellos están manejando la logística para llegar a las zonas damnificadas”, explicó Rojas.

La magnitud de la donación representa aproximadamente 10 tractomulas cargadas de arroz.



“Eso equivale a 300 toneladas, o sea, estamos hablando más o menos de unas 10 tractomulas”, señaló el presidente de la organización durante la entrevista.

Rojas indicó que el Banco de Alimentos cuenta con información sobre las zonas que enfrentan mayores dificultades y, a partir de esos datos, establece las prioridades para la entrega. El objetivo es que las ayudas sean distribuidas de forma paulatina y lleguen a las comunidades que más las necesitan.

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El arroz destinado a esta ayuda humanitaria tendrá como origen la planta ubicada en Espinal, Tolima, y procederá de cultivos aledaños a esa zona. De acuerdo con Rojas, la entrega de las 300 toneladas no se realizará de una sola vez, sino que será dosificada y podría extenderse durante aproximadamente dos meses.

Además de referirse a la donación, Rojas explicó que la operación de la compañía también ha enfrentado algunas dificultades como consecuencia de los efectos del terremoto. Según contó, hubo problemas para ingresar y salir de algunas bodegas ubicadas en Pereira y Cali, mientras que el tránsito hacia Buenaventura también ha presentado complicaciones.

La donación de la Organización Roa Florhuila se suma a las diferentes iniciativas del sector empresarial y de organizaciones sociales para atender las necesidades de las familias afectadas por el terremoto.