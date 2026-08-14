Estados Unidos anuncia donación adicional de 11 millones de dólares a Colombia por terremoto

Estados Unidos anunció este viernes, 14 de agosto, una donación adicional 11 millones de dólares en ayuda humanitaria a Colombia para la atención del terremoto que golpeó el país. Así, el Gobierno de Donald Trump ha destinado en total 26.5 millones de dólares para apoyar la respuesta a la emergencia.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los recursos serán destinados a asistencia humanitaria en diferentes frentes, entre ellos alimentación, atención sanitaria, protección y refugio. También se contemplan evaluaciones estructurales posteriores al terremoto de 7.4, con el propósito de contribuir a identificar las condiciones de las edificaciones afectadas.

El nuevo anuncio se suma a los 15,5 millones de dólares en asistencia inicial que Estados Unidos había informado el pasado 11 de agosto, un día después del evento telúrico. De ese monto, 3 millones de dólares proporcionados a través de Catholic Relief Services corresponden a un fondo de asistencia global de esa organización anunciado previamente por el Gobierno estadounidense.

Terremoto en Pereira. Foto: AFP.

Además, Estados Unidos señaló que, como parte de una contribución de 3.800 millones de dólares del Departamento de Estado a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se destinaron 200 millones de dólares al Fondo Mancomunado para Colombia. Estos recursos podrán ser utilizados para responder tanto a las necesidades generadas por el terremoto como a otras situaciones humanitarias preexistentes en el país.



La respuesta estadounidense también incluye apoyo técnico directamente en territorio colombiano. En coordinación con el Gobierno nacional, el Departamento de Estado activó y desplegó dos equipos especializados en búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR, provenientes de los departamentos de bomberos de los condados de Fairfax, Virginia, y Los Ángeles, California.

Los dos equipos llegaron a Colombia el pasado 12 de agosto y desde entonces apoyan las operaciones de búsqueda y rescate encabezadas por las autoridades colombianas. Su trabajo incluye labores de coordinación, comunicaciones y asistencia en ingeniería estructural, en medio de las acciones destinadas a atender a las comunidades afectadas por el terremoto.

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La ayuda será canalizada a través de organizaciones y socios internacionales, entre ellos Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y World Vision.

