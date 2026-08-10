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Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia tras devastador terremoto de magnitud 7.4

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

Escombros en Manizales
Rescatistas levantando escombros en Manizales
Foto de: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 20 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo De La Espriella.

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Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su "gran aliado" y destacó el "excelente liderazgo" de De La Espriella.

Terremoto en Cali
Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia
Foto de: AFP

La congresista republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, afirmó por su parte que está orando "por Colombia, por las víctimas del terremoto y por sus familias".

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"Que Dios proteja al pueblo colombiano y dé fortaleza a todos los afectados. Estados Unidos está atento y listo para ayudar a nuestros hermanos colombianos", agregó.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

Estructuras derrumbadas en Manizales
Personas buscan sobrevivientes en escombros de un edificio derrumbado en Manizales
Foto de: AFP

El Gobierno de Estados Unidos celebró el pasado viernes la investidura de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, quien contó con el respaldo electoral de Trump, y anunció su intención de destinar 1.000 millones de dólares al país para un paquete de seguridad.

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