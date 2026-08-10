Cámara Colombiana de Infraestructura pide atención ante afectaciones en Cali tras terremoto de 7,4

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, que tiene jurisdicción en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, expresó su preocupación por los reportes preliminares de afectaciones y colapso de estructuras en Cali, así como por el colapso de un edificio en Buenaventura. El gremio señaló que, ante esta situación, se requiere atención y apoyo especializado en materia de infraestructura.

La CCI Occidente pidió a las autoridades realizar evaluaciones técnicas oportunas y fortalecer la coordinación de las labores de atención, evaluación de daños, búsqueda y rescate en las zonas afectadas. También hizo un llamado a la calma, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana tras el sismo registrado este lunes en Cali, el Valle del Cauca y otros departamentos.

🚨 COMUNICADO OFICIAL



Ante el sismo registrado en Cali, el Valle del Cauca y otros departamentos cercanos, desde la CCI Occidente hacemos un llamado a la calma, la prevención y la solidaridad.



Verifica las condiciones de tu vivienda o lugar de trabajo. pic.twitter.com/JpKseoiDBQ — CCI Occidente 🇨🇴 (@OccidenteCCI) August 10, 2026

"Hacemos un llamado a la calma, la solidaridad y la responsabilidad de toda la comunidad. Invitamos a permanecer atentos a las condiciones de sus viviendas, oficinas y demás edificaciones, y a evitar permanecer o ingresar a estructuras que presenten daños, grietas, desprendimientos u otras señales de riesgo", dijo la entidad en el comunicado.

"Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales y los organismos de socorro para fortalecer y coordinar todas las acciones necesarias de atención, evaluación de daños, búsqueda y rescate, especialmente en las zonas donde se han reportado afectaciones estructurales", agregaron.



El gremio recomendó a los ciudadanos revisar las condiciones de sus viviendas, oficinas y demás edificaciones y evitar permanecer o ingresar a estructuras que presenten grietas, desprendimientos u otras señales de riesgo. Además, pidió no difundir rumores o información no confirmada y seguir las recomendaciones de las autoridades y organismos de emergencia.

Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, puso a disposición de las autoridades sus capacidades técnicas y profesionales para contribuir a las acciones que sean necesarias durante la emergencia.