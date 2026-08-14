Ola de solidaridad en Medellín por el terremoto: artistas y entidades lideran la entrega de ayudas

Desde la academia, la Universidad EAFIT activó la ruta ‘Eafit Contigo’ para respaldar a su comunidad. La rectora Claudia Restrepo Montoya confirmó que se identificaron más de 800 estudiantes de pregrado y posgrado con residencia en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

Para hacerle frente a la crisis, la institución creó un fondo de emergencia por 1.000 millones de pesos destinado a subsidios y acompañamiento psicosocial para alumnos, profesores y colaboradores.

"Hay que unirnos a las causas de donación y de solidaridad colectivas. Somos hoy centro de acopio de la alcaldía de Medellín para todo el ejercicio logístico y abastecimiento para las zonas afectadas. También, nuestros grupos estudiantiles y nuestra área de filantropía han coordinado esfuerzos para generar donaciones de la mano de presentes, en especie, en dinero, etc.", afirmó la rectora.

La ayuda también llega desde la música y las redes sociales. El cantante Ryan Castro, la fundación Días para contar y la iniciativa Vibra en Alta de J Balvin unieron esfuerzos para enviar una flota de aviones privados encargados de trasladar heridos desde el Chocó y llevar alimentos a Cali y Chocó.



"Ponemos mis redes sociales a toda la disposición de la gente para ayudar. Tenemos unos links donde la gente puede donar dinero y todo, totalmente confiable. Estamos volando todos los aviones con las compañías que nosotros volamos siempre para que lleguen a los lugares afectados", afirmó el artista paisa.

A esta ola de generosidad se sumó Daiky Gamboa, quien recorrió Medellín logrando recolectar más de 200 toneladas de alimentos no perecederos y ayudas de todo tipo, las cuales ya fueron enviadas a Cali, Buenaventura y Chocó.

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"Incluso enviamos camiones, ya enviamos aviones a Quibdó, estamos cargando más aviones en este momento, mañana viajan aviones a Buenaventura. Entonces, es algo muy bonito de ver que nosotros, como colombianos, somos los primeros que vamos a responder cuando Colombia está necesitándolo, cuando Colombia está sufriendo. Y hoy tenemos una flota entera de aviones, y en este momento, entre Bogotá y Medellín, ya llevamos más de 200 toneladas de alimentos", afirmó.

Y en el frente cultural, el Museo de Arte Moderno de Medellín anunció que un porcentaje de la boletería de su MAMM Fest 2026 el tradicional festival de tres días, será donado al Museo La Tertulia de Cali, que mantiene sus puertas cerradas para así apoyar a las comunidades afectadas.