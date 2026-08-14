En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron en el Nordeste de Antioquia a alias 'Chuzo', señalado disidente de 'Calarcá'

Capturaron en el Nordeste de Antioquia a alias 'Chuzo', señalado disidente de 'Calarcá'

Este criminal, ex ELN y Clan del Golfo, era uno de los hombres más buscados al estar señalado de múltiples asesinatos en la mencionada subregión antioqueña.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Autoridades capturaron a alias 'Chuzo', criminal con pasado en ELN y Clan del Golfo, y uno de los hombres más buscados del departamento. El delincuente es señalado de múltiples asesinatos en el Nordeste antioqueño

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La Gobernación de Antioquia informó que ya comenzó la Operación Cazador y con ello anunció el primer golpe con la captura de alias 'Chuzo', uno de los criminales más buscados en el departamento por diferentes delitos contra la vida de los pobladores del Nordeste antioqueño.

Últimas noticias

Ayuda en centro de acopio.jpg
Antioquia

Ola de solidaridad en Medellín por el terremoto: artistas y entidades lideran la entrega de ayudas

Punto de donación en La Ceja+.jpg
Antioquia

Antioquia se une a los damnificados del terremoto con agenda cultural solidaria este puente festivo

El operativo se dio en la vía que comunica a Vegachí con Porcesito, allí fue capturado el hombre señalado integrante del Frente 4 de las disidencias de alias ‘Calarcá' y considerado uno de los principales responsables de hechos violentos en la subregión.

De acuerdo con las autoridades, este hombre habría hecho parte de diferentes estructuras armadas ilegales. En su trayectoria criminal habría pertenecido al ELN, posteriormente habría ejercido como cabecilla del Clan del Golfo y, más recientemente, integró las filas de alias 'Calarcá'.

Alias ‘Chuzo’ es señalado de estar involucrado en homicidios y desplazamientos forzados en varios municipios de Antioquia. Entre los hechos que se le atribuyen estaría el asesinato de cuatro personas ocurrido hace algunos meses en Remedios, además de la quema de dos fincas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La captura se da en el marco de la denominada Operación Cazador Antioquia,m, estrategia con la que las autoridades buscan fortalecer las acciones contra las estructuras armadas y criminales que operan en el departamento.

Publicidad

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró en su cuenta de X la foto del cartel de los más buscados en la Operación Cazador, en donde alias 'Chuzo' aparece en segundo renglón detrás de delincuentes como 'Calarcá', 'Primo Gay', 'Chejo' y ‘Jhon Fiera', lo que da entender la importancia del golpe reciente.

Relacionados

Disidencias Farc

Noticias de hoy

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad