Capturaron en el Nordeste de Antioquia a alias 'Chuzo', señalado disidente de 'Calarcá'

Autoridades capturaron a alias 'Chuzo', criminal con pasado en ELN y Clan del Golfo, y uno de los hombres más buscados del departamento. El delincuente es señalado de múltiples asesinatos en el Nordeste antioqueño

La Gobernación de Antioquia informó que ya comenzó la Operación Cazador y con ello anunció el primer golpe con la captura de alias 'Chuzo', uno de los criminales más buscados en el departamento por diferentes delitos contra la vida de los pobladores del Nordeste antioqueño.

El operativo se dio en la vía que comunica a Vegachí con Porcesito, allí fue capturado el hombre señalado integrante del Frente 4 de las disidencias de alias ‘Calarcá' y considerado uno de los principales responsables de hechos violentos en la subregión.

De acuerdo con las autoridades, este hombre habría hecho parte de diferentes estructuras armadas ilegales. En su trayectoria criminal habría pertenecido al ELN, posteriormente habría ejercido como cabecilla del Clan del Golfo y, más recientemente, integró las filas de alias 'Calarcá'.



Alias ‘Chuzo’ es señalado de estar involucrado en homicidios y desplazamientos forzados en varios municipios de Antioquia. Entre los hechos que se le atribuyen estaría el asesinato de cuatro personas ocurrido hace algunos meses en Remedios, además de la quema de dos fincas.

La captura se da en el marco de la denominada Operación Cazador Antioquia,m, estrategia con la que las autoridades buscan fortalecer las acciones contra las estructuras armadas y criminales que operan en el departamento.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró en su cuenta de X la foto del cartel de los más buscados en la Operación Cazador, en donde alias 'Chuzo' aparece en segundo renglón detrás de delincuentes como 'Calarcá', 'Primo Gay', 'Chejo' y ‘Jhon Fiera', lo que da entender la importancia del golpe reciente.