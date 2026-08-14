Antioquia se une a los damnificados del terremoto con agenda cultural solidaria este puente festivo

Antioquia tendrá durante este puente festivo una agenda cultural solidaria con las zonas más afectadas por el terremoto de inicios de semana. Distintos municipios tendrán varios eventos con puntos de acopio de ayudas para enviar a los damnificados.

En el Valle de Aburra, el epicentro cultural que reunirá ayudas para los damnificados será Medellín, la capital de Antioquia tendrá mañana el gran concierto solidario en la Macarena con más de 25 artistas, entre los que destacan nombres como Luis Alfonso, Capó, Pipe Bueno y Juliana. Por otra parte, el festival Buen Comienzo en Plaza Mayor también recibirá ayudas desde hoy y hasta el lunes.

"De 9 de la mañana a 7 de la noche tendremos un punto de recolección de ayudas dentro del festival. Muy importante que todos estos elementos sean nuevos. Queremos que nuestros niños sean parte de este gesto", señaló Margarita Gómez, primera dama de Medellín, amplía detalles de cómo funcionará este punto.

En el oriente del departamento, La Ceja también habilitará un espacio durante sus tradicionales Fiestas del Toldo, las Bicicletas y las Flores que se extenderán hasta el lunes. María Hilbet Santa, alcaldesa de La Ceja, detalló dónde estarán recibiendo las donaciones durante las fiestas del municipio.



"A partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estamos ubicados a un lado del tablado principal de nuestro parque. Vivamos nuestras tradiciones en unidad, en solidaridad, en esperanza", explicó la mandataria del municipio que, en su primer día de fiestas, recaudó 1,2 toneladas de donaciones, de acuerdo con el reporte de la administración local.

Sonsón, que también inicia este fin de semana sus tradicionales fiestas del maíz, habilitará igualmente recolección de donaciones.

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Puntos de donación en Antioquia para damnificados

Por otra parte, Comfenalco también adecuó 12 puntos de recepción de ayudas y donaciones en Antioquia, para canalizar desde los centros de acopio, el envío de los insumos y elementos que hoy necesitan más de 40. 753 familias, que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, resultaron afectados por el movimiento telúrico.

En Medellín, que habilitó desde la administración local 10 puntos, el Parque Comercial El Tesoro se sumó a los esfuerzos de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto, en articulación con Acecolombia, la Fundación Saciar - Banco de Alimentos y la Corporación Presentes. La iniciativa habilita la posibilidad de realizar donaciones económicas en línea, además de funcionar como punto de recolección de ayudas destinadas a los damnificados.

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Bajo la campaña “Colombia, estamos contigo”, los recursos buscan brindar apoyo inmediato a familias vulnerables de municipios como Quibdó, Condoto, Tadó, San José del Palmar e Istmina. Asimismo, la estrategia contempla fortalecer la labor de los bancos de alimentos de Pereira y Manizales y respaldar obras de infraestructura en zonas afectadas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.