Capturan a cuatro personas por robo en Bello, Antioquia: van 124 detenidos este año

Autoridades han dado un contundente golpe al crimen en Bello, norte del Valle de Aburrá. En lo corrido del año van 124 capturas y 40 armas incautadas. Operativos recientes permitieron detener a cuatro personas y recuperar elementos avaluados por más de 17 millones de pesos

De acuerdo con un reporte de las autoridades, la Policía intervino en la Autopista Norte, a la altura del Batallón, tras registrarse un presunto intento de hurto. El informe señala que tres jóvenes, de entre 20 y 22 años, habrían intimidado con un arma de fuego a un hombre y a una mujer para despojarlos de sus pertenencias antes de ser abordados por los uniformados.

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos amenazó a los uniformados con un arma, generando una reacción legítima de la fuerza que dejó al implicado lesionado y bajo atención médica, mientras sus cómplices fueron capturados. En este operativo se incautó un arma de fuego, se recuperó una motocicleta hurtada con placa falsa, se inmovilizó un segundo vehículo y se rescataron bienes avaluados en más de 11 millones de pesos.

"Todo comenzó cuando nuestras patrullas adelantaban labores de vigilancia y control, y observaron a esos individuos cometiendo el urge. De inmediato se realizó la intervención policial al evidenciar que 1 de estos sujetos proyectó el arma de fuego hacia los uniformados. Fue necesario el uso legítimo de la fuerza. Como resultado, uno de los agresores resultó lesionado y fue trasladada a un centro asistencial", señaló el Teniente Coronel José Fernando Mazo, Comandante Distrito de Policía Nro. 6 Norte.



Paralelamente, gracias a una oportuna llamada de la comunidad en el barrio Santana, las autoridades capturaron a un hombre de 35 años que acababa de robar una cadena de oro avaluada en seis millones de pesos. Al señalado se le incautó el arma de fuego, se le inmovilizó la motocicleta utilizada para el robo y se recuperó la joya, la cual fue devuelta a su dueño.

"En el segundo procedimiento, en el barrio Santa Ana, fue capturado un presunto responsable de un hurto con arma de fuego y se recuperó una cadena de oro que había sido robada. Nuestro compromiso es claro, seguir actuando de manera efectiva para proteger la seguridad y el patrimonio de todos los bellanitas", declaró Wber Zapata Lopera, Secretario de Seguridad y Convivencia de Bello.

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Los cuatro capturados en estos procedimientos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos cometidos.