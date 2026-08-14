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Antioquia cierra sala de crisis con más de 3.000 viviendas y 400 colegios afectados por terremoto

El equipo de rescate de la Gobernación que estaba en Quibdó se trasladó a Pereira para ayudar en las labores de búsqueda.

Rescatistas en Antioquia.jpg
Rescatistas de Antioquia.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Las autoridades de Antioquia avanzan en la atención de las familias y municipios afectados por el terremoto, mientras se mantiene el acompañamiento técnico para determinar los daños y gestionar los recursos necesarios para la recuperación.

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De acuerdo con el reporte consolidado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, más de 3.000 viviendas presentan afectaciones en el departamento. A esto se suman, 219 equipamientos de diferente tipo, entre estaciones de bomberos, centros administrativos, bibliotecas y otras estructuras.

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"De más de 3000 viviendas afectadas en el departamento de Antioquia, alrededor de 406 centros educativos, 219 equipamientos de diferente tipo que tenemos en el departamento de Antioquia, estaciones de bombero, centros administrativos, bibliotecas y otras y otras estructuras, y alrededor de 22 centros hospitalarios también con afectaciones", la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

Tras el cierre de la etapa de crisis, las autoridades ingresaron formalmente a la fase de respuesta, en la que los municipios continúan realizando la valoración de los daños. El departamento, por su parte, acompaña a los alcaldes en los procesos de declaratoria de calamidad pública o urgencia manifiesta.

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Hasta el momento, Caramanta y Andes ya declararon la calamidad pública y por ello equipos técnicos del DAGRAN se desplazaron desde comienzos de semana para apoyar las verificaciones y evaluaciones, y este viernes continuarán los recorridos por el Suroeste antioqueño, incluyendo Jericó, Ciudad Bolívar y Andes.

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Asimismo, la Gobernación informó que luego de tres días de búsqueda en Chocó, se trasladaron de Quibdó a Pereira, un equipo de rescate certificado para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas e integrado por 25 unidades de la Defensa Civil Antioquia.

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