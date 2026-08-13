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Andes, segundo municipio de Antioquia que declara calamidad pública por terremoto

La alcaldía y el Consejo de gestión de Riesgo de la cabecera municipal tomaron la decisión al reportar 250 viviendas afectadas, el primero fue Caramanta.

Andes Antioquia
Andes, Antioquia //
Cortesía Alcaldía de Andes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En menos de 24 horas, Andes se convirtió en el segundo municipio de Antioquie en declarar calamidad pública por las consecuencias del terremoto del pasado lunes. Mientras en esa localidad se reportaron 250 viviendas afectadas, otros dos municipios evalúan implementar esa medida

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No han pasado 24 horas desde que el municipio de Caramanta se declaró en emergencia manifiesta y calamidad pública, cuando otro municipio del suroeste antioqueño hizo lo mismo, y fue la cabecera municipal de Andes.

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La declaratoria se hizo oficial luego de una reunión que sostuvo el alcalde de Andes, Germán Vélez Orozco con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para poder atender a los damnificados que se vieron afectados por el terremoto del pasado lunes.

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La directora del Dagran, Vanessa Paredes, advirtió que en las próximas horas Ciudad Bolívar, El Retiro y Abejorral también se declararían en calamidad pública: “A la fecha dos municipios están con declaratoria: Ciudad Bolívar y Andes, pero vienen en el proceso otras cabeceras municipales las cuales están haciendo todas las gestiones administrativas, y serían El Retiro, Abejorral”, precisó Paredes.

Así mismo, la declaratoria de emergencia y calamidad pública se da como resultado de la inspección a las edificaciones del municipio en el que se registraron 250 viviendas que deben ser intervenidas en el menor tiempo posible.

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