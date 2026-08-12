Nariño declara calamidad pública por incendios que han afectado 1.800 hectáreas en 29 municipios

Un total de 150 incendios forestales han arrasado con más de 1.800 hectáreas de bosques nativos y cultivos de pancoger en 29 de los 64 municipios de Nariño, informó el gobernador Luis Alfonso Escobar, quien confirmó nuevas medidas para enfrentar la emergencia.

Ante esta situación, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta, una medida que permitirá acelerar las acciones administrativas, técnicas y operativas para atender los incendios y fortalecer la respuesta institucional.

El mandatario explicó que esta declaratoria permitirá actuar con mayor rapidez frente a una emergencia que, según las autoridades, ya había sido advertida durante las primeras reuniones de seguimiento. “Esta medida nos permite tomar acciones más inmediatas para atender la emergencia”, afirmó Escobar.

El gobernador señaló que las condiciones climáticas previstas podrían mantener el riesgo durante agosto e incluso intensificarlo en septiembre. “Sabíamos que estas condiciones continuarían durante agosto y podrían intensificarse en septiembre; por eso estamos actuando para proteger a las comunidades y respaldar a quienes enfrentan estas emergencias en territorio”, agregó.



Como parte de las medidas anunciadas por la gobernación, la administración departamental acelerará la ejecución de $3.500 millones para dotar con kits forestales a 32 cuerpos de bomberos de Nariño y conformar una brigada de reacción inmediata que apoye a los municipios cuya capacidad de respuesta sea superada por los incendios.

La emergencia se concentra actualmente en zonas de las subregiones de Abades, Occidente y Guambuyaco, donde las autoridades mantienen las labores de atención. Desde la Gobernación se han articulado esfuerzos con las administraciones municipales y los organismos de socorro para controlar las conflagraciones.

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Además, se adelantan reuniones de coordinación con alcaldes y alcaldesas para fortalecer la respuesta de los cuerpos de bomberos frente a los incendios activos y posibles nuevas emergencias. También se alista la contratación de 40 horas de apoyo aéreo para las zonas más afectadas.

La Gobernación de Nariño hizo un llamado a la ciudadanía para evitar cualquier acción que pueda generar nuevos incendios forestales y atender las recomendaciones de las autoridades. Asimismo, pidió mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.