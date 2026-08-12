Los tres planes para recuperar operación del Hospital Universitario en Cali tras terremoto

El Hospital Universitario del Valle (HUV) perdió cerca del 40 % de su capacidad hospitalaria tras el terremoto que afectó al departamento, una situación que dejó 250 de sus 460 camas fuera de operación. Ante este escenario, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca trabaja en tres alternativas para recuperar los servicios y compensar la capacidad que perdió uno de los principales centros asistenciales de Cali.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó en entrevista con Recap Blu que la emergencia inmediata ya fue atendida y que ahora comienza una etapa enfocada en recuperar progresivamente los servicios que tuvieron que ser suspendidos. El terremoto también afectó otros centros hospitalarios del departamento: el Hospital de El Águila quedó completamente destruido, mientras que el de Roldanillo perdió cerca del 80 % de su infraestructura.



Misión: recuperar los servicios de salud

El primer plan consiste en recuperar camas dentro del propio Hospital Universitario del Valle. Lesmes explicó que antes de avanzar en una solución definitiva será necesario realizar una revisión estructural del centro asistencial, por eso, se está trabajando inicialmente en la posibilidad de volver a habilitar espacios al interior de la institución.

La segunda alternativa contempla conseguir una infraestructura hospitalaria adicional. La idea es encontrar un espacio que permita al HUV instalar un servicio satélite y recuperar parte de las camas que actualmente no están disponibles. Según la secretaria, esta opción permitiría avanzar con mayor rapidez mientras se desarrolla el proceso de recuperación de las áreas afectadas.

"Estamos pensando en la consecución de una estructura hospitalaria por fuera del Hospital Universitario donde se pudieran abrir esos servicios", explicó.



Hospital Universitario en Cali luego del terremoto Foto: AFP

El tercer plan busca aumentar la capacidad en otras instituciones de salud del departamento. La Secretaría de Salud trabaja con clínicas y hospitales que permanecen habilitados para ampliar su número de camas y compensar temporalmente la pérdida registrada en el HUV.

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"La red privada ha contribuido con el aumento de las UCI, y ese es un ejercicio que tenemos que hacer para tratar de compensar las camas hospitalarias en el departamento", afirmó Lesmes.

La funcionaria aclaró que la recuperación total no será inmediata, pues requiere estudios de terreno, diseños y obras, aunque ya existen ofertas internacionales para financiar parte de estos procesos.

"Hay tres planes: la reapertura, la apertura de camas en otros usando espacios en el Hospital Universitario del Valle, la búsqueda de una infraestructura adicional y la búsqueda de camas en el resto del departamento", resumió la secretaria.

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La secretaría también trabaja con el Ministerio de Salud para resolver otras necesidades, entre ellas la atención de pacientes con tratamientos de diálisis que fueron interrumpidos.