Medicina Legal ha recibido 230 cuerpos de víctimas del terremoto: estos son los identificados

Avanzan las labores de búsqueda y rescate en Colombia en las zonas afectadas por el fuerte terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto. De acuerdo con Medicina Legal, hasta la fecha, se han recibido 230 cuerpo sin vida a raíz de esta catástrofe desde diferentes zonas.

De los 230 recibidos, han identificado a 205 y 12 de ellos con menores de edad. Por eso, la entidad dio a conocer la lista completa para que las personas que buscan a personas desaparecidas pueda verificar si familiar se encuentra o no entre estos nombres.

Terremoto en Manizales Foto: AFP

Lista de personas fallecidas por terremoto en Colombia

La lista se encuentra organizada por orden alfabético, nombre de cada persona, su edad y además de qué ciudad llegó el cuerpo identificado para verificar con exactitud. Estos son las víctimas: