Medicina Legal ha recibido 230 cuerpos de víctimas del terremoto: estos son los identificados

Avanzan las labores de búsqueda y rescate en Colombia en las zonas afectadas por el fuerte terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto. De acuerdo con Medicina Legal, hasta la fecha, se han recibido 230 cuerpo sin vida a raíz de esta catástrofe desde diferentes zonas.
De los 230 recibidos, han identificado a 205 y 12 de ellos con menores de edad. Por eso, la entidad dio a conocer la lista completa para que las personas que buscan a personas desaparecidas pueda verificar si familiar se encuentra o no entre estos nombres.
Lista de personas fallecidas por terremoto en Colombia
La lista se encuentra organizada por orden alfabético, nombre de cada persona, su edad y además de qué ciudad llegó el cuerpo identificado para verificar con exactitud. Estos son las víctimas:
- A L M — Cali — 13 años
- A R G — Buga — 8 años
- Alberto Gómez Agudelo — Pereira — 92 años
- Alejandro Martínez Prado — Cali — 55 años
- Aleida Campiño Trujillo — Pereira — 63 años
- Aliro Cardona Castillo — Tuluá — 70 años
- Amparo Jaramillo Eastman — Cali — 73 años
- Ana Beiba López — Cali — 85 años
- Ana Gabriela Aguirre García — Cali — 20 años
- Ana Lucelly Adarbe Nuñez — Cali — 45 años
- Ana Ludivia Bernal Arciniegas — Cali — 58 años
- Ana Silvia Rodríguez Daza — Pereira — 70 años
- Ana Victoria Mejía Osorio — Pereira — 48 años
- Andrés Felipe Escobar González — Cali — 22 años
- Angela Julieth Muñoz Torres — Cali — 36 años
- Angela María Acosta González — Pereira — 46 años
- Angelica Alazate Orozco — Cali — 42 años
- Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — Cali — 28 años
- Angie Giovanna Trujillo Sánchez — Cali — 37 años
- Angie Isabella Castaño Melo — Cali — 20 años
- Angie Lizeth Perlaza Estupiñan — Cali — 25 años
- Anselmo Guevara Navarro — Pereira — 76 años
- Aracelly Daza Valencia — Pereira — 61 años
- Argensola del Socorro González Gutiérrez — Pereira — 82 años
- Aristóbulo Muñoz Restrepo — Sevilla — 83 años
- Arnulfo Galeano Buitrago — Pereira — 83 años
- Arnulfo Rojas Renteria — Buenaventura — 74 años
- Bertha Helena Roa Ramírez — Quibdó — 38 años
- Bibiana Buitrago Zuluaga — Quibdó — 36 años
- Blanca Libia Hincapié Londoño — Pereira — 82 años
- Carlos Alberto Guzman López — Pereira — 64 años
- Carlos Alberto Jaramillo Duque — Pereira — 30 años
- Carlos Alberto Rosero Pretel — Buenaventura — 55 años
- Carlos Andrés Cortés Palacios — Cali — 45 años
- Carlos Augusto Vargas Rodriguez — Pereira — 65 años
- Carlos Ernesto Rennella Campo — Popayán — 45 años
- Carlos Hernán Escarria Maldonado — Pereira — 44 años
- Carlos Modesto Olivo Jiménez — Cali — 68 años
- Catalina Arango Sandoval — Manizales — 18 años
- Ceneida Ramírez Arango — Pereira — 45 años
- Cinthia Silieth Ortega Serrano — Pereira — 38 años
- D D A — Buenaventura — 16 años
- Daniela Gutiérrez Tangarife — Pereira — 30 años
- Daniela Sánchez Morales — Quibdó — 28 años
- Dargui González Guerrero — Pereira — 49 años
- David Steven Restrepo Moreno — Cali — 25 años
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — Pereira — 38 años
- Derly Angelica Martínez Flórez — Pereira — 25 años
- Dey Levy Potosí Arango — Cali — 35 años
- E L M — Cali — 16 años
- Edwin Marino Rodriguez Victoria — Cali — 56 años
- Elizabet Osorio Henao — Cartago — 66 años
- Elsa Valencia Giraldo — Cali — 84 años
- Fanny Moncada Aguirre — Pereira — 66 años
- Fabio Arana Tobar — Cali — 49 años
- Faisuly Rojas Foronda — Cali — 50 años
- Fernado Alonso González — Manizales — 70 años
- Flor de María González de Arenas — Pereira — 85 años
- Flor María Martínez de Chaux — Pereira — 73 años
- Floralba Londoño Pulgarín — Pereira — 63 años
- Francisney Mambuscay Benachi — Cali — 45 años
- Germán Sarria Arboleda — Cali — 66 años
- Gilberto de Jesus Giraldo Lopez — Pereira — 74 años
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez — Pereira — 68 años
- Gloria del Carmen Rosero Popayán — Cali — 41 años
- Gloria Ines Zorrilla Gómez — Cali — 61 años
- Graciela Zapata López — Manizales — 72 años
- Guillermo Atehortua González — Cali — 78 años
- Guillermo Baldion — Roldanillo — 78 años
- Guillermo Orrego Flórez — Pereira — 59 años
- Guillermina Angulo Torres — Buenaventura — 46 años
- Helda Nubia Aristizabal Aristizabal — Cali — 58 años
- Horacio Antonio Mosquera Mena — Quibdó — 72 años
- Humberto Aguirre García — Pereira — 81 años
- I S P S — Cali — 12 años
- Isabel Castillo de Contreras — Cali — 94 años
- Iván Felipe Morales Grajales — Pereira — 21 años
- Jhon Edwar Viedman Ceballos — Cali — 29 años
- Jhon Jairo Zuluaga — Pereira — 53 años
- John Harold Caicedo Banguera — Cali — 43 años
- John Ricardo Parra Blandon — Quibdó — 46 años
- Jorge Luis Guevara Aguilar — Pereira — 53 años
- Jorge Luis Muñoz Marín — Pereira — 69 años
- José Fernando Granada Gutiérrez — Pereira — 60 años
- José Fernando Valencia Cañas — Pereira — 51 años
- José Joaquin Rodríguez Galindo — Buenaventura — 76 años
- José Manuel Castaño Tejada — Pereira — 72 años
- José Norberto Gómez Valencia — Tuluá — 73 años
- José Yovany Agudelo Sánchez — Belén de Umbría — 46 años
- Juan Antonio Galeano Restrepo — Quibdó — 35 años
- Juan Camilo Moreno Sánchez — Quibdó — 25 años
- Juan Carlos Aristizabal López — Pereira — 62 años
- Juan Carlos García Castañeda — Roldanillo — 30 años
- Juan Carlos Gil Ulloa — Pereira — 47 años
- Juan Francisco Barrios Joly — Cali — 72 años
- Juan Guillermo Mosquera — Cali — 19 años
- Juan José Zapata Chica — Pereira — 19 años
- Juan Manuel Toro Sánchez — Pereira — 30 años
- Juan Pablo Arango García — Cali — 24 años
- Julián Andrés Mejía Moreno — Pereira — 27 años
- Julián Arango Hernández — Pereira — 62 años
- Jesús Alfonso González — Buga — 28 años
- Jesús Emilio Castro Hincapié — Pereira — 55 años
- Keisy Lidsay Parra Sánchez — Quibdó — 19 años
- Kevin Diaz Hernández — Pereira — 19 años
- Kevin Styven Álvarez Mosquera — Pereira — 30 años
- L J C L — Santander de Quilichao — 4 meses
- L S L H — Pereira — 10 años
- Laura Johana Reyes Pinilla — Cali — 28 años
- Leidy Marcela Morales Arias — Pereira — 34 años
- Lennin Dinay Ruiz Fernández — Cali — 37 años
- Leonor Panesso de Marín — Cartago — 81 años
- Lina Marcela Rodas Cuartas — Pereira — 37 años
- Luis Alberto Duque Cortes — Manizales — 42 años
- Luis Alberto Rivas Salguero — Quibdó — 39 años
- Luis Carlos Velasco Gutiérrez — Pereira — 63 años
- Luis Emilio Contreras Castillo — Cali — 66 años
- Luis Fernando Ossa Hernández — Pereira — 62 años
- Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — Cartago — 70 años
- Luz Dary Osorio Giraldo — Cali — 63 años
- Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon — Cali — 69 años
- Luz María Hinestroza Renteria — Pereira — 51 años
- Luz Meri Cartagena Hermira — Sevilla — 53 años
- Luz Nelly Guerrero Nuñez — Cali — 35 años
- Mabel Cristina Carvajal Posada — Buenaventura — 57 años
- Magnolia García Lugo — Roldanillo — 57 años
- Magola Quiceno López — Pereira — 71 años
- María Catalina López Vasquez — Pereira — 46 años
- María Cristina Giraldo Hernández — Pereira — 83 años
- María Cristina Suárez Rendón — Cali — 38 años
- María Dalila Moncada Aguirre — Pereira — 84 años
- María Daniela Ruiz Hinestroza — Quibdó — 35 años
- María Dolores Hoyos de Ruiz — Pereira — 76 años
- María Elvia Ruiz de Jiménez — Pereira — 69 años
- María Estrella Benitez Herrera — Pereira — 69 años
- María Idaly Salazar Piedrahita — Cali — 79 años
- María Leticia Hernández Rendon — Pereira — 60 años
- María Ludivia Giraldo Rubio — Roldanillo — 80 años
- María Mariela Granada Echeverry — Pereira — 67 años
- Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez — Cali — 84 años
- María Melida Toro de Sossa — Pereira — 75 años
- María Patricia Vasquez Bautista — Cali — 68 años
- María Rosalba Morales Batero — Pereira — 76 años
- María Valeria Arcila Roldan — Pereira — 25 años
- Mariano Cadena Quiñones — Cali — 43 años
- Mario Ceballos Jaramillo — Pereira — 70 años
- Martha Lucía Gómez Grisales — Pereira — 43 años
- Martha Patricia Correa Grueso — Buenaventura — 50 años
- Miguel Ángel Fernández Estrada — Pereira — 35 años
- Miguel Antonio Herrera Bueno — Roldanillo — 88 años
- Miriam de Jesus Wilches de Palacio — Cali — 81 años
- Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — Cali — 64 años
- Mónica Lorena Mera Murillo — Cali — 40 años
- N N V C — Cali — 8 años
- Nelly Cecilia Meneses Obando — Cali — 74 años
- Nubia Bonilla Alzate — Pereira — 86 años
- Nubia Esperanza Velasquez García — Cali — 57 años
- Nubredin Ortiz Londoño — Pereira — 85 años
- Ofelia Franco de Zapata — Pereira — 73 años
- Ofelia Giraldo Osorio — Cali — 85 años
- Omaira Ramírez de Salcedo — Roldanillo — 85 años
- Omar Esquivel González — Cali — 48 años
- Oscar de Jesús Henao Marín — Manizales — 78 años
- Pablo Andrés Rivera Avirama — Pereira — 26 años
- Paola Andrea Quintero Daza — Buga — 34 años
- Patricia del Pilar Jiménez Burbano — Cali — 60 años
- Paula Andrea Franco Bustamante — Pereira — 44 años
- Pedro Noe Chaguendo Concha — Cali — 72 años
- Pedronel Díaz Díaz — Pereira — 64 años
- Pilar Jiménez Toquica — Pereira — 81 años
- R D R Q — Pereira — 17 años
- Ricardo López Arango — Cali — 75 años
- Richard Alejandro Cardona Cañaveral — Pereira — 22 años
- Roosevelt Alberto Lerma Muñoz — Cali — 77 años
- Rosa Angelica Maya Maya — Pereira — 76 años
- Rosa Matilde Rodriguez Calvache — Cali — 78 años
- S T A M — Cali — 10 años
- Sandra Milena Molina Martínez — Cartago — 31 años
- Sandra Patricia Chica Montoya — Pereira — 47 años
- Sandra Stella Duque Burgos — Cali — 57 años
- Sergina Moncada Aguirre — Pereira — 71 años
- Sigifredo Heredia Manso — Pereira — 65 años
- Sofia Martínez Martínez — Pereira — 38 años
- Sofia Saavedra Caycedo — Cali — 23 años
- Sorley Aracelly Villa Guevara — Pereira — 64 años
- Susana López de Guzman — Pereira — 86 años
- T A B — Cali — 12 años
- Teresita Meza de López — Pereira — 77 años
- Valentina Gallego Osorio — Pereira — 27 años
- Vanessa Gómez Molina — Pereira — 28 años
- V G R — Cali — 7 años
- Washington Segura Garcés — Buenaventura — 49 años
- Wilson de Jesús Largo Trejos — Pereira — 57 años
- Yamileth Rojas Riascos — Cali — 48 años
- Yaneth Ensueño Alzate Sánchez — Pereira — 59 años
- Yenci Lorena Delgado Restrepo — Cali — 22 años
- Yonny Rocío Salas Duque — Quibdó — 42 años