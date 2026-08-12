Área Metropolitana del Valle de Aburrá envió equipo de 21 personas para apoyar labores en Cali

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá puso a disposición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres un equipo especializado para apoyar la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto en la ciudad de Cali.

La comisión está integrada por 21 profesionales con experiencia en evaluación de estructuras, análisis de información, teledetección, seguridad humana, planificación de emergencias, coordinación bajo el Sistema Comando de Incidentes y atención especializada de fauna silvestre.

"Vamos también con equipos que nos permiten la identificación correcta de las posibles afectaciones que se puedan encontrar. Se van a realizar diferentes monitoreos que permitan determinar por el personal de rescate la viabilidad de la habitabilidad de estas viviendas y también orientar mucho mejor las labores de búsqueda, priorizando siempre la seguridad", aseguró Federico Gómez, líder del equipo de teledetección del SIATA.

Otras de las labores estarán en el reconocimiento y la evaluación preliminar de edificaciones e infraestructura afectadas por el movimiento telúrico. Los expertos prestarán especial atención a zonas donde se hayan presentado colapsos totales o parciales, daños estructurales o condiciones que puedan representar nuevos riesgos para la población.



El despliegue también incluye a tres profesionales especializados en teledetección, análisis geoespacial y procesamiento de imágenes. Su trabajo permitirá complementar la información recopilada directamente en terreno mediante imágenes satelitales, sensores remotos, drones y otras herramientas de información geográfica.

La respuesta contempla además la atención de animales afectados por el sismo. Para esta tarea fueron dispuestos un vehículo especializado en fauna silvestre y un tráiler de atención veterinaria, como explicó Carlos Vanegas, médico veterinario del AMVA.

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"Vamos a hacer atención de los animales de compañía, animales de fauna silvestre que puedan verse involucrados en este situación. Podemos encontrarnos con animales que tengan grados de deshidratación grave por períodos de ayuno largos, podemos encontrarnos con pacientes que tengan heridas, pacientes que hayan huido de sus hogares en el momento de la del sismo", aseguró Vanegas.

Todas las labores se realizarán de manera coordinada con las autoridades y equipos desplegados en las zonas afectadas, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y contribuir a la protección de la vida durante la emergencia.