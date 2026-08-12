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Festival Buen Comienzo también recibirá donaciones para afectados por terremoto

El evento en Plaza Mayor, del 14 al 17 de agosto, recibirá alimentos, kits de aseo, cobijas y juguetes para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

recoleccion de alimentos
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Ante la emergencia generada por el sismo que afectó a varias regiones del país, Medellín continúa ampliando su solidaridad. La administración municipal y diversas entidades mantienen habilitados múltiples puntos de acopio para recibir ayuda humanitaria destinada a los damnificados, integrando además al festival Buen Comienzo como un canal clave de recolección.

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Las autoridades indicaron que los ciudadanos pueden entregar alimentos no perecederos, dinero y kits de aseo que incluyan elementos como cepillos de dientes, crema dental y papel higiénico en diez puntos permanentes de la ciudad. Estos están ubicados en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Saciar, la Universidad Eafit, el hall de la Alcaldía de Medellín, el local 9840 de la Terminal del Norte, y las bibliotecas públicas de El Poblado, Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff, en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde.

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"Todos los elementos de aseo son super importantes, entonces, toallas higiénicas, papeles higiénicos, crema dental, cepillo de dientes, que nos permitan hacer también kit de aseo" manifestó Lina María Echeverry, directora de la Fundación Saciar.

A esta estrategia se suma el festival Buen Comienzo, que se llevará a cabo desde este viernes 14 hasta el lunes festivo 17 de agosto en Plaza Mayor. El evento, de entrada libre y enfocado en familias con niños entre los 0 y 10 años, funcionará de nueve de la mañana a siete de la noche como un gran centro de acopio.

"Importante que todos estos implementos sean nuevos, y que cada familia que vaya al festival lleve su aporte. Puede ser pequeño, puede ser grande, todo suma, todo cuenta", afirmó Margarita Gómez, primera dama de Medellín.

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Allí se recibirán no solo alimentos no perecederos e implementos de aseo personal, sino también juguetes nuevos, cobijas, almohadas y toallas.

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