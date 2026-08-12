Kapo, Luis Alfonso, Hamilton y más artistas harán concierto para ayudar a damnificados por terremoto

El Centro de Eventos La Macarena, en Medellín, será epicentro para ayudar a los damnificados en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó, Quindío y más zonas por el fuerte terremoto del 7.4 del pasado 10 de agosto, de la mano de artistas locales que se sumaron para ayudar y recolectar a favor de las víctimas.

"La solidaridad en Medellín y en Colombia nos siguen dando fuerzas para seguir adelante y ayudar en medio del dolor y de la tragedia (…) Este próximo sábado, varios artistas se unen en un concierto solidario donde todo lo que se recoja irá para las familias afectadas en Chocó, Cali, Manizales, Pereira, las ciudades más afectadas. (…) Será desde las 12 del día en La Macarena, acá en Medellín”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.

El evento tendrá más de 25 artistas, creadores de contenidos y más personalidades que ayudarán a recaudar dinero en esta difícil situación, entre los cuales se encuentran:



Luis Alfonso

Kapo

Pipe Bueno

Westcol

Tropical Minds

Andy Rivera

Juan Duque

Hebert Vargas

Hernán Gómez

Hamilton

Llane

Pasabordo

Juliana

Emyl Rusev

Felipe Peláez

Miguel Bueno

Geezydee

Lorduy

Ciro Quiñónez

Joaquín Guiller

Jhonny Rivera

Daniel Calderón y Los Gigantes

Dareska

Soley

Enzo

Osmar Pérez

Carabin3

Medellín Music Lab

Chanty

Leandro

Pelicanger

El Muñe

Rey de la City

Y más sorpresas

El evento se llevará a cabo el próximo sábado, 15 de agosto, desde el mediodía en La Macarena con precios desde los 60.000 hasta los 140.000 pesos para sumar ayudas. Además, el sitio funcionará como centro de acopio durante el día para recibir donaciones de personas que quieran ayudar y no asistir al evento en sí.



Asimismo,eEl ingreso al concierto únicamente será posible con la donación realizada a través de la plataforma de la Corporación Presentes, en la opción habilitada para el concierto "Colombia, Medellín te quiere". Una vez realizada la donación, los asistentes recibirán su entrada. Las donaciones en especie o los aportes económicos efectuados por otros canales no darán acceso al evento y podrán entregarse de manera independiente como parte de la campaña solidaria.

“La boleta será una donación que puedes hacer a través de la Corporación Presentes, con transparencia absoluta manejada por ellos. La Alcaldía pone todas sus capacidades, los artistas donan su talento, las empresas organizadoras ponen la producción y la logística, las empresas pueden comprar paquetes para llevar a sus empleados y tú puedes donar y además pasar un buen rato en familia, ¡ojo! nadie va a ganar un solo peso”, añadió el alcalde.