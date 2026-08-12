Presidente Abelardo De La Espriella declara emergencia económica por crisis tras terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella declaró este miércoles la emergencia económica para atender la crisis ocasionada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a varias regiones de Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

“La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, expresó el mandatario al anunciar la decisión, con la que busca agilizar las acciones para atender las zonas afectadas y avanzar en su reconstrucción.

Gobierno creará el ‘Fondo Milagro’ para reconstruir zonas afectadas

De La Espriella explicó que la emergencia económica permitirá poner en marcha un mecanismo denominado ‘Fondo Milagro’, una entidad que tendrá como objetivo canalizar los aportes nacionales e internacionales destinados a la recuperación de las regiones afectadas por el sismo.



“La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”, señaló el presidente.

El mandatario insistió en que acelerar la reconstrucción es una de las prioridades frente a la emergencia. Según explicó, las medidas también estarán orientadas a impulsar la actividad económica en las zonas afectadas.

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“La emergencia, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos”, afirmó.

#Atención El presidente De La Espriella declaró la emergencia económica para atender la crisis tras el terremoto. “La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, dijo. pic.twitter.com/ZwqPvIa1ZB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 12, 2026

Estas son las cifras que deja el terremoto

Durante su declaración, el presidente también entregó una actualización de las cifras de afectados, con base en el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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De acuerdo con el balance, 25.872 familias y 53.816 personas han resultado afectadas por el terremoto. Además, se contabilizan 265 personas fallecidas y 3.494 heridas.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el número de desaparecidos, que, según el mandatario, ascendió a 496 personas.

“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos”, afirmó De La Espriella al referirse a las labores que actualmente adelantan los organismos de emergencia.

