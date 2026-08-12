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"No me digan que se va a morir": el relato del hijo de la mujer rescatada en Pereira tras terremoto

La mujer se encuentra en delicado estado de salud en centro médico en Pereira y su familia anhela que pronto pueda volver a casa.

Daniela Largos rescatada.
Daniela Largos rescatada.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En horas de la noche de este martes, 11 de agosto, socorristas lograron sacar de debajo de los escombros a Daniela Largo, una mujer de 35 años que quedó atrapada tras el fuerte terremoto de 7.4. Sin embargo, su estado de salud no es alentador y se encuentra en cuidados intensivos mientras los médicos hacen todo lo posible para que vuelva a estar bien.

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En diálogo con Noticias Caracol, Julio Largo, su padre, relató lo difícil que ha sido para su familia esta situación y, en especial, para su nieto que le pregunta todo el tiempo si su mamá pronto volverá a casa, como se lo prometieron desde el día que sucedieron los hechos.

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“Teníamos programado una salida a Manizales a celebrar el cumpleaños del niño (el hijo de Daniela) que era el mismo lunes y ella no llegó. En vista de eso pues ya nos empezamos a preocupar porque ella no llamara a averiguar si que era por el niño en el día del cumpleaños. Entonces sí fue preocupante (…) Nos hacíamos cuentas alegres. Bueno, ella está hablando bien, los rescatistas nos decían ella está en perfectas condiciones, ella tiene un bracito atrapado con una puerta”, contó.

Daniela Largo, mujer rescatada en Pereira.jpg
Daniela Largo, mujer rescatada en Pereira
Foto: Noticias Caracol

Lo más difícil para ellos ha sido explicarle la situación a su nieto, hijo de Daniela, que su mamá está en un difícil estado de salud y, en lágrimas, expresó con sentimiento las palabras que él le dijo: “Usted y Sandra (la abuela) me prometieron que iban a traer con vida a mi mamá. No me digan que se va a morir, que, si le van a mochar una mano, que lo hagan. Yo la quiero con vida, así sea sin mano”, contó, una frase que no pudo responder.

Julio Largo aseguró que su brazo ha sido el más afectado, pues lo vieron “muy gangrenado y negro”, por lo que ahora la salud de su hija se encuentra bajo “la voluntad de Dios” y que sea un milagro que ella salga ilesa, porque los médicos por ahora hablan de una amputación en esta zona.

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"Un médico con una vocación de servicio y con un corazón muy grande y la rescató de las garras de la muerte, porque 17 minutos tratando de reanimarla, eso es alguien que tiene ganas de salvar una vida de verdad. Entonces la reanimaron, la estabilizaron, el médico salió, no me dio muchas esperanzas”, añadió.

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