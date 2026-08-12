En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Pereira tendrá restricción total para vehículos particulares hasta el próximo lunes

Pereira tendrá restricción total para vehículos particulares hasta el próximo lunes

La decisión busca, entre otras cosas, garantizar el paso de las volquetas y vehículos destinados a las labores de atención de la emergencia.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, anunció una restricción total para los vehículos particulares en la ciudad, como medida de emergencia ante la situación que atraviesa, por cuenta del terremoto del pasado lunes, la capital de Risaralda. La medida comenzó este miércoles y se mantendrá, inicialmente, hasta el próximo lunes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante este periodo, solo podrán circular motocicletas y taxis, mientras las autoridades evalúan la posibilidad de reactivar el transporte público para facilitar la movilidad de los ciudadanos.

Últimas noticias

El drama de hermanos que sobrevivieron al terremoto en Venezuela y enfrentaron otro en Colombia
Nación

El drama de hermanos que sobrevivieron al terremoto en Venezuela y enfrentaron otro en Colombia

Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga.png
Nación

Ocho derrumbes paralizan puerto de Buenaventura tras terremoto en el país, confirma Fedetranscarga

La decisión busca, entre otras cosas, garantizar el paso de las volquetas y vehículos destinados a las labores de atención de la emergencia, debido a que actualmente hay una alta presencia de automóviles en las vías de Pereira.

El alcalde explicó que la restricción responde a la necesidad de despejar las calles de Pereira para facilitar las labores de remoción de escombros y atención de la emergencia. Las autoridades buscan evitar que el tráfico particular dificulte el ingreso y desplazamiento de los vehículos operativos.

La medida estará vigente desde este miércoles hasta el próximo lunes, aunque podría modificarse dependiendo de la evolución de la situación y de las necesidades de movilidad de la ciudad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre tanto, la Alcaldía de Pereira analiza la posibilidad de reactivar el transporte público, con el propósito de garantizar alternativas de desplazamiento para los ciudadanos durante la restricción de vehículos particulares.

Publicidad

La recomendación de las autoridades es atender las restricciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras avanzan las labores necesarias para recuperar la movilidad y atender los puntos afectados.

Relacionados

Noticias de hoy

Pereira

Publicidad

Publicidad

Publicidad