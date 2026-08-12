Pereira tendrá restricción total para vehículos particulares hasta el próximo lunes

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, anunció una restricción total para los vehículos particulares en la ciudad, como medida de emergencia ante la situación que atraviesa, por cuenta del terremoto del pasado lunes, la capital de Risaralda. La medida comenzó este miércoles y se mantendrá, inicialmente, hasta el próximo lunes.

Durante este periodo, solo podrán circular motocicletas y taxis, mientras las autoridades evalúan la posibilidad de reactivar el transporte público para facilitar la movilidad de los ciudadanos.

La decisión busca, entre otras cosas, garantizar el paso de las volquetas y vehículos destinados a las labores de atención de la emergencia, debido a que actualmente hay una alta presencia de automóviles en las vías de Pereira.

El alcalde explicó que la restricción responde a la necesidad de despejar las calles de Pereira para facilitar las labores de remoción de escombros y atención de la emergencia. Las autoridades buscan evitar que el tráfico particular dificulte el ingreso y desplazamiento de los vehículos operativos.



La medida estará vigente desde este miércoles hasta el próximo lunes, aunque podría modificarse dependiendo de la evolución de la situación y de las necesidades de movilidad de la ciudad.

Entre tanto, la Alcaldía de Pereira analiza la posibilidad de reactivar el transporte público, con el propósito de garantizar alternativas de desplazamiento para los ciudadanos durante la restricción de vehículos particulares.

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La recomendación de las autoridades es atender las restricciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras avanzan las labores necesarias para recuperar la movilidad y atender los puntos afectados.