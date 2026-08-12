Todas las vidas importan: emocionante rescate de gato en Pereira luego de terremoto

Durante las labores de búsqueda y rescate de personas con vida en los edificios que colapsaron en Colombia por cuenta del terremoto de 7.4, los rescatistas también se han encontrado con animales que han podido sacar de entre los escombros.

En Pereira se registró una emocionante y a la vez esperanzadora situación cuando las personas que estaban realizando las labores pudieron rescatar a un pequeño gato blanco con negro. Un bombero fue el encargado de sostener con su mano al pequeño felino y luego pasarlo a otra persona para que recibiera la adecuada atención por parte de un veterinario y así estabilizarlo.

Sus pequeños aullidos a medida que se iban acercando fueron determinantes para rescatarlo con vida y así una familia pueda volver a abrazar y contar en su hogar a este pequeño gatico.

¿Cómo afrontar la muerte de su mascota?

Sin embargo, no todos los animales han podido ser rescatados, algunas personas se han encontrado con la triste noticia de que sus animales de compañía fallecieron. Por eso, la psicóloga clínica Katherine Russi explicó en Voz Populi que el vínculo con estos animales es afectivo y emocional, por lo que su desaparición o muerte puede generar un proceso de duelo que no debe ser minimizado.



De acuerdo con la especialista, una de las principales dificultades después de una pérdida repentina es la culpa. En medio de un desastre natural, algunas personas pueden quedar con la sensación de que pudieron haber hecho más para rescatar a su mascota.

El impacto puede ser todavía mayor cuando hay niños en el hogar o cuando el animal llevaba varios años haciendo parte de la familia. Para afrontar este momento, la psicóloga recomendó no ocultar ni minimizar las emociones.

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“Este duelo lo podemos afrontar visibilizando el dolor que tenemos, hablando de ellos”, aseguró. En ese sentido, conversar sobre la mascota, recordar los momentos compartidos y permitir que cada integrante de la familia exprese su tristeza puede ayudar a procesar la pérdida.

Russi también planteó la posibilidad de realizar un ritual para despedir al animal y darle un cierre simbólico al proceso.

La especialista hizo además un llamado a quienes rodean a las personas que están atravesando esta situación para que tengan empatía y eviten restarle importancia al dolor por la muerte o desaparición de una mascota.

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“No podemos llegar a disminuir porque eso, porque no es, sino nos pongamos en contacto con estas personas, apoyémoslos, escuchémoslos”, manifestó. La recomendación es permitir que quienes están de duelo hablen de lo ocurrido y encuentren espacios seguros para expresar lo que sienten.

Así, sobrellevar la pérdida de una mascota después de un terremoto implica reconocer que el dolor es válido y que el duelo puede ser real, incluso cuando otras personas no comprendan la dimensión del vínculo.