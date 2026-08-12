Tres colegios de Manizales no podrán volver a tener clases presenciales: 1.500 estudiantes afectados

Tras evaluaciones estructurales por el terremoto, tres colegios de Manizales no podrán seguir teniendo clases presenciales. La situación afecta a unos 1.500 estudiantes de dos instituciones públicas y una privadas

Contrareloj siguen las evaluaciones de diferentes infraestructuras en la ciudad de Manizales tras la evacuación de muchas de ellas por los impactos del terremoto registrado hace más de 48 horas.

Las visitas de personal especializado que ya superan las 930 en toda la ciudad no solo se han limitado a viviendas o edificios residenciales. Infraestructura pública y educativa también han hecho parte de estas labores por parte de expertos que se han sumado desde otra zonas del país, el Gobierno nacional y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Según el alcalde de la capital caldense, Jorge Eduardo Rojas, el más reciente reporte respecto a la infraestructura educativa arrojó que tres colegios no podrán volver a tener clases de manera presencial por graves riesgos.



Se trata de los planteles públicos Liceo Isabel La Católica y la sede El Libertador de la Institución Educativa La Cabaña, además del Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario, de carácter privado.

“A esos dos colegios le haremos y hablaremos. El Libertador que queda en La Cabaña con estas familias, con los padres de familia hablaremos, y les diremos a través del rector, la rectora, hablaremos con ellos para decirles dónde recibirán la clase y qué haremos, y de los privados, el Semenor”, afirmó.

Publicidad

Según el mandatario, otras 40 instituciones educativas, 16 privadas y 24 públicas, no tienen afectaciones o algunas menores que les permitiría operar con algunas restricciones, por lo que se espera el regreso a clases a partir del próximo martes 18 de agosto.

Desde la administración municipal han planteado la necesidad de articular esfuerzos para reactivar cuanto antes, pero con seguridad, la mayoría de actividades académicas, comerciales, administrativas y fabriles en la ciudad.