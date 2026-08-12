China enviará vuelos con ayuda humanitaria para atender la emergencia en Colombia

Desde Barranquilla, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, confirmó que están dispuestos y preparados para ayudar al país en todo lo que se necesite, después del terremoto que sucedió a inicios de esta semana. Por lo que, ya fue establecida una comunicación con la Cancillería Nacional.

El representante chino también hizo referencia a que fue enviada una carta de condolencias al presidente Abelardo De La Espriella, haciéndole saber que pronto llegarán a Colombia vuelos chárter con todo tipo de materiales de asistencia humanitaria.

“Expresar nuestro sentimiento sincero de condolencia por las víctimas del terremoto. Nuestro presidente (Xi Jinping) ha mandado un mensaje de solidaridad al presidente Abelardo De La Espriella, ofreciendo nuestra disposición de colaboración tanto para la parte de financiamiento como para la parte de materiales de asistencia humanitaria”, dijo ante los medios de comunicación.

Del mismo modo, fue confirmada una “financiación importante” por parte de China, cuyo monto está por definir según el embajador pero que será igual de importante que los dineros que, este año, giraron hacia Venezuela para atender la emergencia. En aquel mes de junio, la donación hacia los venezolanos fue de más de 14 millones de dólares.



“Todavía no tengo la autorización para anunciar, pero puedo decir que será un monto importante. Ofrecemos ayuda financiera y también ayuda humanitaria trayendo materiales en vuelos chárter. La propuesta es en principio en esa dirección, como hicimos con Venezuela”, agregó.

Zhu Jingyang dio a conocer que en Colombia ya hay empresas chinas acreditadas que están poniendo su equipo de ingeniería, grúas, y múltiples herramientas en favor de las labores de rescate.

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Finalmente, el embajador Jingyang espera que con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia se fortalezca mucho más la cooperación entre ambos países, construyendo nuevas infraestructuras y reduciendo costos en logísticas, sabiendo que Colombia juega un papel estratégico en la llamada Ruta de la Seda por su ubicación privilegiada entre América del Norte y los océanos Caribe y Pacifico.