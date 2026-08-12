Ibagué envía primer avión con ayuda humanitaria para damnificados en el Eje Cafetero

Este miércoles, desde Ibagué, partió el primer vuelo con suministros y ayuda humanitaria para los damnificados del Eje Cafetero por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Las ayudas fueron recolectadas gracias a los aportes de la Alcaldía de Ibagué, empresarios y ciudadanos de la capital musical de Colombia.

“Primer vuelo a la ciudad de Pereira. Desde aquí, todo nuestro cariño a nuestros hermanos en Pereira y gracias a cada ibaguereño, empresarios y todos los que se han sumado. Este es el primer vuelo, pero estamos felices porque hemos logrado que los ibaguereños se muevan en solidaridad. Mañana saldrá otro rumbo a Quibdó”, informó la alcaldesa Johana Aranda.

Ya salió el primer vuelo rumbo a Pereira con ayudas humanitarias. ❤️ Gracias, Ibagué, por demostrar una vez más que somos una ciudad solidaria. Seguimos en el Parque Deportivo recibiendo donaciones para nuestros hermanos de San Luis, afectados por los fuertes incendios. pic.twitter.com/U4A3j8EIZi — Alcaldía de Ibagué (@Alcaldiaibague) August 12, 2026

Desde hace varios días, el Parque Deportivo fue habilitado como punto de acopio, donde habitantes, empresarios, organizaciones y diferentes sectores de la sociedad han llevado donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

“Una ciudad que abraza a otra es una ciudad que demuestra la grandeza de su corazón. Aquí en el Parque Deportivo seguimos esperando a los ibaguereños de buen corazón. Acá se reúnen todas las donaciones que hemos recibido en los centros comerciales y otros puntos. De aquí las distribuimos y repartimos para ser enviadas a las ciudades afectadas, tanto por el terremoto como por los incendios. La invitación es para que sigamos ayudando y aportando para los damnificados”, manifestó Isabela Buendía, gestora social.



La Alcaldía destacó la solidaridad de los ibaguereños y anunció que este jueves saldrá un nuevo vuelo con ayuda humanitaria, esta vez con destino a Quibdó.