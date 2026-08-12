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Ibagué envía primer avión con ayuda humanitaria para damnificados en el Eje Cafetero

Desde hace varios días, el Parque Deportivo fue habilitado como punto de acopio, donde habitantes, empresarios, organizaciones y diferentes sectores de la sociedad han llevado donaciones.

Ibagué envía primer avión con ayuda humanitaria para damnificados en el Eje Cafetero.jpg
Ibagué envía primer avión con ayuda humanitaria para damnificados en el Eje Cafetero
Foto: Facebook Johana Aranda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Este miércoles, desde Ibagué, partió el primer vuelo con suministros y ayuda humanitaria para los damnificados del Eje Cafetero por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Las ayudas fueron recolectadas gracias a los aportes de la Alcaldía de Ibagué, empresarios y ciudadanos de la capital musical de Colombia.

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“Primer vuelo a la ciudad de Pereira. Desde aquí, todo nuestro cariño a nuestros hermanos en Pereira y gracias a cada ibaguereño, empresarios y todos los que se han sumado. Este es el primer vuelo, pero estamos felices porque hemos logrado que los ibaguereños se muevan en solidaridad. Mañana saldrá otro rumbo a Quibdó”, informó la alcaldesa Johana Aranda.

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Desde hace varios días, el Parque Deportivo fue habilitado como punto de acopio, donde habitantes, empresarios, organizaciones y diferentes sectores de la sociedad han llevado donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

“Una ciudad que abraza a otra es una ciudad que demuestra la grandeza de su corazón. Aquí en el Parque Deportivo seguimos esperando a los ibaguereños de buen corazón. Acá se reúnen todas las donaciones que hemos recibido en los centros comerciales y otros puntos. De aquí las distribuimos y repartimos para ser enviadas a las ciudades afectadas, tanto por el terremoto como por los incendios. La invitación es para que sigamos ayudando y aportando para los damnificados”, manifestó Isabela Buendía, gestora social.

La Alcaldía destacó la solidaridad de los ibaguereños y anunció que este jueves saldrá un nuevo vuelo con ayuda humanitaria, esta vez con destino a Quibdó.

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