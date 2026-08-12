Carlos Eduardo Sepúlveda será el nuevo director de Planeación Nacional

El exsubdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y exdecano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, asumirá como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Así lo pudo conocer Blu Radio en primicia.

Sepúlveda Rico es doctor en Economía por la Universidad de Boston y cuenta con título de pregrado y maestría en la misma disciplina por la Universidad del Rosario. En el ámbito académico ha ejercido labores docentes e investigativas enfocadas en la transformación institucional.

En su trayectoria técnica, Sepúlveda ha participado en el diseño y evaluación de políticas públicas en el país. Su experiencia técnica abarca el uso de datos cuantitativos para la toma de decisiones públicas, el estudio de las dinámicas de los hogares, los impactos de la migración y las barreras en el mercado de trabajo.

Asimismo, se confirmaron nuevos encargos temporales en distintas entidades del alto Gobierno para asumir funciones de dirección y seguimiento institucional.



Encargos en el DNI, Paz y Supersubsidio

El actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta, asumirá de manera temporal la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). De igual forma, ejercerá en calidad de encargado las funciones de Consejero Comisionado de Paz.



Por su parte, el presidente Abelardo De la Espriella designó a la ministra del Trabajo, Natalia López, como superintendente de Subsidio Familiar encargada.