Cámara de Comercio de Ibagué acelera proyectos para fortalecer economía en la región

La Cámara de Comercio de Ibagué puso en marcha una nueva etapa de su estrategia de fortalecimiento empresarial con proyectos de infraestructura, programas de acompañamiento e iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del tejido productivo del Tolima. La hoja de ruta, contemplada en el Plan Estratégico Institucionalidad y Empresa 2025-2029, busca responder a los desafíos que enfrentan las empresas en un entorno marcado por la transformación tecnológica, las nuevas dinámicas de consumo y la necesidad de acceder a nuevos mercados.

El impulso a estos proyectos está acompañado por un incremento en los recursos destinados al desarrollo empresarial. La inversión pasó de $1.120 millones en 2025 a más de $2.150 millones en 2026, mientras que la gestión de proyectos permitió adjudicar durante 2025 recursos cofinanciados superiores a $674 millones. Para este año, la meta institucional es superar los $5.000 millones en financiación para continuar fortaleciendo el ecosistema empresarial.

La entidad también ha ampliado su oferta de programas dirigidos a empresarios y emprendedores. Más de 6.700 empresas y unidades productivas han participado en iniciativas enfocadas en mejorar su productividad, cifra que la Cámara espera superar hasta alcanzar más de 10.000 beneficiarios al cierre de 2026.

Además, entre las apuestas estratégicas figura una nueva línea de internacionalización, creada para preparar a las empresas en su proceso de ingreso a mercados internacionales. A ello se suman programas nacionales como Fábricas de Productividad, Zasca Tecnología y Zasca Manufactura, además de un portafolio de más de 15 programas propios y gratuitos disponibles para el sector empresarial.



"Las empresas de hoy requieren instituciones capaces de actuar con visión, eficiencia, cercanía y resultados. En un contexto marcado por cambios tecnológicos, nuevas formas de consumo, mayores exigencias de sostenibilidad, presión por la productividad y necesidad de acceso a mercados, el acompañamiento empresarial ya no puede limitarse a la prestación de servicios tradicionales", afirmó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Carlos Hernando Enciso Pérez.

Nuevo Centro de Servicios Empresariales en Ibagué

Por otra parte, uno de los proyectos de mayor alcance es la estructuración del Centro de Servicios Empresariales, una infraestructura que se construirá sobre la avenida Ambalá con calle 64 y que busca convertirse en un punto de encuentro para el desarrollo de actividades empresariales, académicas, culturales y comerciales. La iniciativa, que inició en 2025, avanza justo cuando la entidad cumple 103 años de acompañamiento al sector productivo regional.

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El complejo estará proyectado sobre más de 32.000 metros cuadrados y se desarrollará en un área urbanizable superior a los 4.000 metros cuadrados. Su diseño contempla un auditorio principal con capacidad para cerca de 1.100 asistentes, un teatro escalonado para 150 personas, espacios de coworking, terrazas para ferias y exposiciones, locales comerciales, parqueaderos y la nueva sede institucional de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Estos proyectos hacen parte de una estrategia más amplia que incluye también el Centro de Eventos Multipropósito Ibagué-Región, concebido para ampliar la capacidad de la ciudad en la realización de congresos, encuentros empresariales y eventos de gran formato, una necesidad identificada desde hace varios años por el sector productivo.

Gastronomía y apuesta al sector productivo

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La estrategia institucional también ha incorporado escenarios para dinamizar la economía local. Entre ellos se encuentra la segunda edición de Ibagué Tierra de Sabores, realizada del 18 al 20 de julio, que reunió a más de 10.300 visitantes, 52 marcas expositoras y más de 36 patrocinadores y aliados alrededor de la gastronomía como plataforma para generar conexiones comerciales y visibilizar la oferta regional.

Con estas iniciativas, la Cámara de Comercio de Ibagué busca consolidar un modelo de acompañamiento que combine infraestructura, formación, acceso a recursos, innovación e internacionalización, con el propósito de fortalecer la competitividad de las empresas y ampliar las oportunidades de crecimiento para el sector productivo del Tolima.