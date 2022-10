Trabajadores y sectores productivos objetan propuesta de horas extra al Gobierno

Tras conocer la propuesta del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, de pagar recargo nocturno a partir de las 8:00 de la noche, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, se mostró en total desacuerdo.

"No es coger la línea del medio ni es tratar de buscar soluciones salomónicas que es partir al muchachito en dos, obviamente pues eso no se da como no se dio en la fórmula salomónica, eso no se puede dar (...) para el sector empresarial eso no es suficiente. Nosotros esperamos que el gobierno honre el compromiso que dijo, que si eso atentaba contra la competitividad y productividad esa reforma no iba, o sea que esperamos que esa reforma no vaya" indicó Botero.

Lo mismo hizo Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y del Consejo Gremial Nacional. Para Mejía y los empresarios, “no es conveniente la propuesta del ministro de trabajo en estos momento. Nosotros estamos buscando es que las empresas se consoliden y sean sostenibles en el futuro y no empezar a repartirlas anticipadamente con propuestas como la que se hizo hoy”.

Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, lo que buscan los trabajadores es volver a lo que se había establecido originalmente antes de la ley 789 de 2002, es decir que la jornada era de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. En ese sentido, la propuesta del gobierno apenas se acerca a lo que piden los sindicatos y las centrales obreras.

“Es una propuesta respetable, pero muy lejos de lo que nosotros aspiramos. Nosotros lo que queremos exactamente es que la jornada laboral diurna vaya de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Esto qué significa? Significa que la forma de pagar las horas extras no se van a hacer luego de las 6 de la tarde con el 35 % sino con el 75 % como estaba establecido antes” explicó el líder sindical.