Horóscopo de hoy lunes 29 de abril de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Aproveche la oportunidad de ser mejor y tener capas adicionales de lealtad, cuidado y hacer lo que sabe que es correcto. Las parejas vuelven a donde quieren estar y, si está soltero, alguien con una doble letra en su nombre puede ser The One. Una luna en la que apuntar alto fomenta las metas emocionales, especialmente en una familia.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Es su tiempo privado con Venus, así que aprovéchelo al máximo. Se pueden discutir y decidir temas que quizás haya evitado con su pareja. Si comienza el día soltero, el poder de su pasión crece con cada hora, así que tenga cuidado de dónde y cómo lo dirige. El factor suerte de Júpiter añade su nombre a una lista de números en el último minuto.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Soñar es su habilidad estrella y, cuando deja libre su imaginación, podrá ver exactamente hacia dónde le gustaría llegar a continuación. El desafío podría ser compartir esto con personas que quieren que siga igual. Pero a medida que Marte se aleja de su zona de ambición, no hay nada ni nadie a quien no pueda enfrentar.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): La amistad no desaparece sólo porque dos personas no se ven durante un tiempo. Entonces, si esto le impide volver a comunicarse con alguien, simplemente haga esa llamada. En cuanto al trabajo, tiene un gráfico con la dirección precisa de Mercurio y los detalles comienzan a encajar. La suerte espera donde se encuentran dos ríos o caminos.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): A medida que Mercurio retoma un camino positivo, un tema que ha resultado difícil de aprender puede comenzar a parecer mucho más simple. La clave está en su enfoque, ya que se ciñe a un horario, pase lo que pase. En términos de amor, hay una nueva determinación de Venus en su corazón a medida que la sigue hacia un futuro donde lo que realmente quieres realmente cuenta.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Las parejas apasionadas pueden sentir que están en un viaje misterioso, pero en el fondo su corazón conoce el camino. Así que confíe en usted mismo para decir y hacer lo correcto. ¿Soltero? Pide una segunda oportunidad con The One That Got Away.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): La lógica de Mercurio versus la impulsividad de Venus hacen de este un día fascinante para el amor. Deje las reglas a un lado y vaya hacia donde lo guíe tu corazón. Si está soltero, The One parece tan equivocado a primera vista, pero no puede resistirse. Si está en una relación, deje de jugar y sea el primero en tomar en serio un futuro muy diferente.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Suenan campanas de boda, pero es posible que usted sea el último en darse cuenta. Alguien que acaba de conocer puede verlo como el amor de toda su vida. Pero es posible que esta persona no sea libre todavía, así que dele tiempo. Si está apegado, su gráfico de "felices para siempre" brilla con promesas positivas y ambos socios están preparados para comenzar de nuevo.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Una luna del dinero le brinda información sobre cómo gastar, ahorrar y encontrar las mejores formas de aprovechar su efectivo. Aunque usted tiene la última palabra, escuche atentamente a alguien que tal vez no sea mayor, pero que sea un poco más sabio en términos de efectivo. Juntos pueden formar un equipo formidable.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Puede ser una señal bastante grave, pero no hoy. Cuando Venus llega a su sector de diversión y coqueteo, está listo para pasar un buen rato. Si está en pareja, aligerar el ambiente puede ayudar a afrontar una pregunta difícil. Si está soltero, algo de arte callejero puede ser su señal de amor.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Por mucho tiempo que hayas estado hablando de ese hogar para su corazón, puede suceder ahora. Dejen de fingir que no les importa y tengan claro lo que realmente necesitan. En términos amorosos, esto puede acelerar una serie de preguntas. ¿Soltero? Un Tauro tentador puede cambiar eso.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Un bloqueo de comunicación puede desaparecer si se concentra en con quién estás hablando, en lugar de en lo que quiere decir. Y recuerde, el pasado no tiene por qué decidir el futuro. Y nuestro gráfico basado en efectivo es tranquilo y le resultará más fácil seleccionar el siguiente paso correcto.