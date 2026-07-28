Ultimátum de Abelardo De La Espriella a disidencias en Tolima: 10 días para entregarse

Desde Ibagué, el presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó un contundente ultimátum dirigido a las estructuras de las disidencias de las Farc que operan en el departamento del Tolima.

El mandatario electo advirtió a los principales cabecillas de la facción de alias 'Iván Mordisco' que tienen un plazo de diez días para someterse ante la justicia colombiana.

De no concretarse su entrega, aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía procederán a dar los resultados operacionales en el marco de la ley.

"Aprovechar los micrófonos de todos ustedes para hacer un aviso parroquial o un clasificado, si se quiere, para los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que tienen azotado a este gran departamento. Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí", declaró De La Espriella.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

En su pronunciamiento, el presidente electo individualizó a los jefes de la estructura criminal del Grupo Armado Organizado Residuo (GAOR) con presencia en el territorio tolimense.

Entre los criminales señalados directamente por De La Espriella se encuentran:



Alias 'Chapolo'

Alias 'Bleiner' o 'El Viejo'

Alias 'El Enfermero'

Alias 'Piolín'

Estas personas son identificadas por las autoridades de la región como los principales responsables de extorsiones a comerciantes, narcotráfico y hechos violatorios del orden público en los municipios del Tolima.

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De la Espriella también anunció medidas contra delincuentes que, según dijo, continúan coordinando extorsiones y otras actividades ilícitas desde centros penitenciarios. En ese sentido, afirmó que varios de ellos serán trasladados el próximo 8 de agosto a cárceles de máxima seguridad con mayores restricciones para impedir que sigan delinquiendo desde prisión.

El mandatario electo también aprovechó el escenario del Empalme Territorial para reiterar su compromiso con el Tolima y aseguró que su gobierno tendrá una presencia permanente en las regiones.

“El Tolima tiene presidente. No tendrán que seguir haciendo filas en Bogotá para buscar soluciones. El gobierno del Tigre vendrá al territorio a resolver los problemas de esta tierra”, manifestó.

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Tras el pronunciamiento, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, respaldó las decisiones anunciadas por el presidente electo y destacó que representan un fortalecimiento de la estrategia de seguridad para el departamento.

“El presidente fue contundente, o se entregan o el Estado irá tras ellos, afirmó Matiz.