Nuevo puente militar devuelve conectividad a ocho veredas de Fresno y Mariquita en Tolima

Más de 4.000 habitantes de la zona rural de los municipios de Fresno y Mariquita, en el norte del Tolima, volvieron a contar con un paso vehicular después de permanecer cerca de cuatro años afectados por el colapso del puente que comunicaba a varias veredas de ambos municipios.

La nueva estructura, un puente modular semipermanente de 24,38 metros de longitud, restablece la conexión entre las veredas Piedra Grande, El Guineal, Remolino, Arrayán y Yarima, en Fresno, y El Hatillo, Camelias y Las Marías, en Mariquita.

Nuevo puente militar devuelve en Fresno y Mariquita en Tolima.

El puente fue ensamblado e instalado en menos de 14 días por Ingenieros Militares, en una obra desarrollada con el apoyo de la Alcaldía de Fresno, la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La recuperación de este corredor representa un alivio para una de las zonas agrícolas más importantes del norte del departamento, donde se concentra cerca del 85 % de la producción agropecuaria regional. Desde estas veredas se comercializan cultivos de café, aguacate, plátano, cacao y guanábana, cuya salida hacia los centros de acopio y mercados se había visto seriamente afectada por la falta de una conexión segura.



Durante los años en que no existió el puente, los campesinos debieron utilizar rutas alternas, asumir mayores tiempos de desplazamiento y enfrentar riesgos para transportar sus cosechas.

“Después del colapso del puente inició el sufrimiento de la comunidad para sacar la carga porque representaba mucho riesgo. Con este puente la vida nos cambió”, aseguró Germán Gómez, habitante de la vereda El Guineal.

Además de facilitar nuevamente el transporte de productos agrícolas, la infraestructura mejora el acceso de los habitantes a servicios de salud, instituciones educativas y otros municipios de la región, recuperando un corredor considerado estratégico para la movilidad y la economía del norte del Tolima.