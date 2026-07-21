“Mirada penetrante y el aval de la Diva”: Charly Flow de Yo Me Llamo conquistó a Amparo Grisales

El escenario de Yo Me Llamo 2026 fue testigo de un momento cargado de emoción y estilo con la llegada del imitador de Charly Flow, el icónico personaje de la serie La Reina del Flow.

Tras siete años de intensa preparación, según el concursante, este logró cumplir su sueño de presentarse ante Amparo Grisales en el que es considerado el "Templo de la Imitación".

Desde su entrada, el participante captó la atención tanto del público como del jurado, integrado en esta temporada por Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y el nuevo integrante Elder Dayán Díaz.

El imitador se presentó con una "mirada penetrante", tatuajes detallados y una actitud que reflejaba fielmente la esencia del artista original. Su desempeño fue descrito como un despliegue de "toda la actitud", logrando que su estilo no pasara desapercibido para los jueces en esta etapa de audiciones.



El "sí" de la Diva y el veredicto final

A pesar de la rigurosidad de esta undécima temporada, el imitador de Charly Flow logró un hito significativo: conquistar al público con su ternura y recibir el voto positivo de Amparo Grisales. La "Diva de Colombia" se vio conmovida por el esfuerzo del participante, quien finalmente pudo saludarla personalmente tras años de estudio del personaje.

Sin embargo, en una competencia donde el nivel de exigencia ha subido y se buscan "dobles exactos" desde las primeras fases, el resultado no fue el esperado para el concursante. A pesar del respaldo inicial de Grisales, el imitador "finalmente queda fuera de la competencia".