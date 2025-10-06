Pipe Peláez y Elder Dayán Díaz hacen un homenaje especial a Diomedes Díaz

El ‘Cacique de la Junta’ fundó un legado que, hasta ahora, en el vallenato ha sido difícil de alcanzar y prueba de ellos es que muchas de sus canciones son reflejo de la vida de todo un país con el paso de los años, que, pese a su muerte en 2013, la música mantiene con vida al gran Diomedes Díaz.

Pero su dinastía aún mantiene ese cariño en vida a su historia y su hijo Elder Dayán ha sido prueba de ello, por eso, y conocido el cariño que él tiene por su padre Pipe Peláez decidió montarlo a su lado a crear un homenaje de una canción del gran ‘Cacique’, añadiendo su voz gracias a la inteligencia artificial.

Diomedes Díaz. Crédito: Noticias Caracol.

"El sentir la voz de nuestro más grande intérprete del vallenato, tener la imagen en pantalla, sentir cuando te va cantando en el oído y comenzar a ver la reacción en las caras de la gente fue mágico”, puntualizó Felipe Peláez.

Esta versión sublime fue grabada desde el Movistar Arena de Bogotá, donde en medio de la ovación del público y la emoción por poder disfrutar de nuevo en un escenario de la voz y las imágenes en pantalla del Cacique de la Junta, reunido con su talentoso hijo el cantante Elder Dayán Díaz y una de las figuras más representativas del vallenato, Felipe Peláez, los asistentes se contagiaron de nostalgia, en una experiencia llena de magia, sentimiento y alegría, para los amantes del buen vallenato.



"Nos impresionó más ver la reacción del público cuando suena la voz de mi papá y no saben de donde, de pronto aparece en la pantalla su imagen, fue tan impresionante esa sensación, que de solo pensarlo me hace emocionarme de nuevo, recordando ese momento. Siempre va a ser bonito escuchar la voz de mi padre, expresó Elder Dayán.