Fraile Ricardo Torres Castro es el nuevo director del SENA en gobierno De La Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la designación del sacerdote dominico Fraile Ricardo Torres Castro como el nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El anuncio oficial se produjo desde la ciudad de Medellín, donde el mandatario electo continúa definiendo los nombres de quienes integrarán el equipo ejecutivo para su administración, la cual iniciará formalmente con su posesión el próximo 7 de agosto.

El Fraile Ricardo Torres Castro es un reconocido educador y defensor de los derechos humanos. En su trayectoria académica y profesional se ha destacado por haber ejercido como rector de la Universidad Santo Tomás (sede Medellín) y como asesor en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el presidente electo detalló la ruta de trabajo y los pilares que guiarán la gestión del nuevo director al frente de la entidad educativa.



“El SENA volverá a ser el gran motor de las oportunidades para millones de colombianos. He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social”, afirmó De La Espriella.

El SENA volverá a ser el gran motor de las oportunidades para millones de colombianos.



He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la… pic.twitter.com/p4rrIeilUD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 21, 2026

El mandatario electo enfatizó que durante su periodo de gobierno la educación para el trabajo se convertirá en una prioridad nacional para abrir puertas, cerrar brechas de desigualdad y transformar la vida de los colombianos.



Mauricio Tobón a la Embajada de México y David Santiago Tamayo a la UNGRD

Durante su intervención en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín, De La Espriella también oficializó la vinculación de otros dos profesionales antioqueños a cargos de relevancia nacional.

El economista Mauricio Tobón Franco fue designado como el nuevo embajador de Colombia en México. Tobón suma más de 20 años de experiencia ejecutiva en los sectores financiero, tecnológico y gubernamental, habiendo liderado el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) e impulsado iniciativas de emprendimiento regional.

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Por su parte, el ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán fue nombrado como el próximo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), posición que asumirá a partir del 7 de agosto.

Al referirse a la llegada de Tamayo a la UNGRD, el presidente electo subrayó la urgencia de reestructurar la entidad y garantizar un manejo transparente de los recursos destinados a la atención de emergencias en todo el país.