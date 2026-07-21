De La Espriella felicita a Honorio Henríquez: “No estuve obsesionado por la presidencia del Senado”

En un pronunciamiento oficial emitido a través de su cuenta de X, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, reaccionó a los resultados de la elección de la Mesa Directiva del Senado de la República para el primer año legislativo, en la que resultó vencedor el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

La jornada parlamentaria concluyó con 56 votos a favor de Henríquez, superando al senador Alfredo Deluque (Partido de la U), quien alcanzó 45 apoyos y contaba con el respaldo explícito de De la Espriella. La votación estuvo marcada por el inédito apoyo de la bancada del Pacto Histórico a la candidatura del Centro Democrático, una alineación entre fuerzas tradicionalmente enfrentadas durante la administración saliente.

A pesar de que el resultado representó un revés político para el mandatario electo antes de su posesión el próximo 7 de agosto, De la Espriella descartó cualquier malestar y aseguró que el proceso fortalece el orden constitucional: “Nunca estuve obsesionado por la presidencia del Senado. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes”.

El senador Honorio Henríquez interviene desde su curul en el salón de sesiones del Senado de la República de Colombia. Foto: Centro Democrático

Transparencia y autonomía parlamentaria

En su declaración, el mandatario electo detalló que descartó inicialmente la aspiración de Enrique Gómez por razones de equilibrio institucional, dado que familiares cercanos ocuparán responsabilidades clave en el nuevo Ejecutivo (el hermano de Gómez asumirá el Ministerio de Hacienda y su hijo la jefatura del Despacho Presidencial). Ante esto, dio vía libre a las candidaturas independientes de Deluque y del propio Centro Democrático sin intervenir en el proceso.



De la Espriella enfatizó que su Gobierno no recurrirá a las prácticas tradicionales de la política parlamentaria para asegurar mayorías: “Ningún congresista, ningún senador puede decir que yo llamé para pedir el voto. Mucho menos puede afirmar que llamé para ofrecer prebendas, cargos, contratos o cualquier otra clase de beneficio. Conmigo no va a haber presiones, no va a haber negociaciones indebidas, no habrá compra de apoyos.”

Felicitaciones y directriz de gobierno

Sobre la figura del nuevo presidente de la corporación, De la Espriella confirmó que se comunicará directamente con él y reiteró su confianza en la bancada oficialista: “No tengo ningún veto ni animadversión contra el doctor Honorio Henríquez, ya lo voy a llamar a felicitarlo. Lo conozco desde hace más de 30 años. Yo respeto la decisión soberana del Senado y le deseo al doctor Honorio el mayor de los éxitos en su gestión.

”El mandatario concluyó su intervención subrayando que su prioridad estará enfocada en la agenda social y ejecutiva del país. Dijo que gobernará "con la verdad por delante" y que respetará la autonomía de las ramas del poder público.

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Conformación de la Mesa Directiva