Uribismo y petrismo sellan inesperada alianza para arrebatar presidencia de Senado a De La Espriella

En una de las mayores sorpresas políticas recientes, el Centro Democrático y el Pacto Histórico unieron sus votos para elegir como presidente del Senado al senador Honorio Henríquez, quien obtuvo 56 votos frente a 45 de Alfredo Deluque, candidato respaldado por el bloque del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La alianza fue interpretada como un acuerdo coyuntural para derrotar al nuevo oficialismo y evidenció la capacidad del uribismo para reorganizar mayorías en el Congreso. El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, reconoció rápidamente el resultado, felicitó a Henríquez y aseguró que el nuevo gobierno trabajará respetando la autonomía del Legislativo, sin burocracia ni acuerdos ocultos. La elección representa el primer revés político para el gobierno entrante antes de asumir el poder.

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🔹 Petro defendió su gestión en un extenso discurso, insistió en el fraude electoral y anunció que liderará la oposición



Durante la instalación del Congreso, Gustavo Petro realizó una rendición de cuentas de casi dos horas en la que defendió los resultados de su Gobierno. Aseguró que logró la mayor reducción de la pobreza en la historia del país, destacó cifras de empleo y defendió la reforma a la salud, aunque en el programa se cuestionó la interpretación de varios indicadores económicos. Petro insistió en que existieron irregularidades en las elecciones presidenciales y confirmó que fue presentada una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de los comicios, aunque se señaló que el documento no aporta pruebas concluyentes. Además, anunció que asumirá la presidencia del Pacto Histórico una vez deje la Casa de Nariño para encabezar personalmente la oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella.

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🔹 Petro advirtió huelga general si el nuevo gobierno desmonta sus reformas

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En un acto político realizado en Ciudad Bolívar, el presidente saliente aseguró que si la próxima administración elimina las reformas impulsadas durante su mandato, convocará una huelga general indefinida, un paro agrario y movilizaciones juveniles. También reiteró sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral, criticó la cercanía del gobierno entrante con Estados Unidos y afirmó que Colombia corre el riesgo de convertirse en un "virreinato". Durante su intervención aceptó oficialmente liderar el Pacto Histórico cuando termine su mandato presidencial.

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🔹 Abelardo De La Espriella anunció mano dura contra grupos armados y denunció un plan para asesinarlo

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Desde el Túnel del Toyo, en Antioquia, el presidente electo ratificó que retomará los bombardeos contra grupos armados ilegales y las fumigaciones de cultivos ilícitos. Afirmó que quienes no se sometan a la justicia serán enfrentados militarmente. Durante el evento también reveló que organismos de inteligencia advirtieron sobre un supuesto plan del ELN y las disidencias de las Farc para atentar contra su vida, ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos por el asesinato. Pese a la amenaza, aseguró que mantendrá su agenda pública y únicamente reforzará los esquemas de seguridad.

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🔹 Congreso eligió las nuevas mesas directivas y destacó la independencia del Legislativo

Mientras Honorio Henríquez asumió la Presidencia del Senado con respaldo inesperado del petrismo, en la Cámara de Representantes fue elegido Nicolás Barguil con 180 votos. Durante la ceremonia, el saliente presidente del Congreso, Lidio García, defendió la independencia del Legislativo y envió un mensaje al presidente Petro y advirtió que ningún mandatario fortalece las instituciones desacreditándolas sin pruebas. Petro respondió afirmando que siempre ha sustentado sus denuncias. Los discursos de réplica estuvieron a cargo de Julio César Triana y Andrés Forero, quienes criticaron la gestión del gobierno saliente y rindieron homenaje a Miguel Uribe Turbay.

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🔹 Suspenden millonario contrato de escoltas de la UNP antes del cambio de gobierno

Una decisión judicial suspendió temporalmente el proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección por más de 78.000 millones de pesos. La medida respondió a seis tutelas que cuestionan modificaciones en las condiciones del proceso y advierten posibles afectaciones laborales para los escoltas. El contrato ya había sido criticado por el equipo de Abelardo De La Espriella, que solicitó revisar su adjudicación antes del relevo presidencial.

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🔹 Proponen que Abelardo De La Espriella se posesione en una guarnición militar

Fue radicada en el Congreso una proposición para que la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto se realice en una guarnición militar. La iniciativa fue presentada por el representante liberal Octavio Cardona y aún debe ser discutida y votada por el Congreso.

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🔹 Departamento de Estado de EE. UU. publica informe que vincula a Cuba con movimientos guerrilleros de América Latina

El Departamento de Estado estadounidense divulgó un informe de 100 páginas en el que sostiene que Cuba respaldó durante décadas a organizaciones guerrilleras marxistas en el continente. El documento menciona brevemente a Gustavo Petro, recordando su pasado en el M-19, y afirma que las huellas del apoyo cubano al terrorismo siguen presentes en la política latinoamericana.

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🔹 Reino Unido estrenó nuevo primer ministro laborista

Andy Burnham asumió como nuevo primer ministro británico tras suceder a Keir Starmer. Entre sus primeras decisiones anunció la eliminación del impuesto sobre las facturas de energía para aliviar el costo de vida de los ciudadanos. Además, sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump, a quien invitó oficialmente a visitar Manchester y con quien reafirmó la cooperación bilateral en materia de defensa y comercio.

El político británico Andy Burnham observa serenamente hacia el frente. La imagen fue tomada antes de confirmarse su liderazgo en el Partido Laborista durante un congreso especial en Londres. AFP

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🔹 España celebró el título mundial mientras Argentina fue duramente criticada por su comportamiento

La selección de España fue recibida por más de dos millones de personas en Madrid tras conquistar el Mundial frente a Argentina con un gol de Ferrán Torres en la prórroga. La prensa internacional elogió el juego español y cuestionó duramente la actitud de la selección argentina tras la derrota, calificándola de mala perdedora. El técnico Luis de la Fuente aseguró que España es el mejor equipo del mundo y destacó la confianza y el trabajo colectivo como las claves del título.