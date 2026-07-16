Contraloría alerta que retrasos de Invías aplazarían un año la operación del Túnel del Toyo

La Contraloría General le pidió al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invias) adoptar con carácter prioritario las medidas necesarias para iniciar el montaje de los equipos electromecánicos indispensables para la puesta en operación del Túnel del Toyo y otros 17 túneles del proyecto, ubicado entre los municipios de Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Giraldo.

La petición se produjo tras una visita técnica realizada el 16 de julio de 2026, en la que la Contraloría concluyó que "ya se materializó el riesgo" que había advertido de manera reiterada al Invìas desde abril de 2024.

Según el ente de control, existe un desfase de al menos un año entre la terminación de las obras civiles, prevista para abril de 2027, y la entrada en operación de los equipos electromecánicos, estimada para septiembre de 2028.

Durante la inspección, la Contraloría verificó que el Tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado, mientras que el Tramo 2, entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia, registra un avance cercano al 80 % y mantiene como fecha de finalización abril de 2027.



Túnel del Toyo será el más largo del continente Foto: Gobernación de Antioquia

Sin embargo, señaló que, pese a que el Invías anunció el 17 de junio de 2026 el inicio de las actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos electromecánicos, "dichos trabajos aún no han comenzado" y "el contratista responsable de las actividades no se encuentra presente en el sitio de las obras".

Los equipos electromecánicos comprenden los sistemas de ventilación, iluminación, suministro de energía, comunicaciones, cámaras de vigilancia, detección y extinción de incendios, señalización, control del tráfico y los centros de control que permiten operar el túnel de manera segura.

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Sin estos sistemas, la obra civil puede estar terminada, pero el túnel no puede entrar en funcionamiento.

La Contraloría advirtió que una inversión pública de $5,3 billones podría no entrar en operación al concluir las obras civiles debido al retraso en esos montajes, indispensables para el funcionamiento de los túneles.

El proyecto contempla 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto. El Túnel del Toyo, con una longitud de 9,73 kilómetros, conectará las concesiones Mar 1 y Mar 2 y facilitará la conexión entre Medellín y los puertos del Golfo de Urabá.

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Según la información oficial, el tiempo de viaje se reducirá de aproximadamente 10 horas a 4 horas y el recorrido pasará de 62 a 39,5 kilómetros.