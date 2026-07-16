¿Podrían sancionar a Argentina? Escándalo en el Mundial por pancarta sobre las Malvinas

La histórica victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 ha quedado envuelta en una intensa polémica extrafutbolística. Tras el pitazo final en el estadio de Atlanta, los jugadores argentinos celebraron sobre el terreno de juego exhibiendo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un reclamo de soberanía que reabrió viejas heridas y que podría acarrear duras consecuencias para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El origen de la polémica en el césped

A pesar de que las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían prohibido expresamente a los aficionados ingresar al estadio con insignias de carácter político, los futbolistas desafiaron la medida tras consumarse el triunfo.

El centrocampista Giovanni Lo Celso fue quien introdujo y exhibió la bandera con la silueta de las islas en el campo de juego.

fue quien introdujo y exhibió la bandera con la silueta de las islas en el campo de juego. Figuras de peso de la "Albiceleste" defendieron públicamente la acción. Leandro Paredes aseveró de forma tajante a la prensa: "Y serán siempre argentinas" .

aseveró de forma tajante a la prensa: . Por su parte, Lautaro Martínez , autor del segundo gol del encuentro, admitió la carga emocional del duelo: "Para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial" .

, autor del segundo gol del encuentro, admitió la carga emocional del duelo: . En redes sociales, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, respaldó firmemente a la plantilla: "Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón".

El defensa argentino n.º 19 Nicolás Otamendi (izq.) y el centrocampista n.º 11 Giovani Lo Celso muestran una pancarta con el mensaje «Las Malvinas son argentinas» tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en el estadio de Atlanta el 15 de julio de 2026. AFP

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

La FIFA mantiene una postura de neutralidad política sumamente estricta dentro de sus competiciones. De acuerdo con la normativa vigente expuesta en los reglamentos de conducta del organismo máximo del fútbol:



Reglas de Juego (Ley 4): Se estipula con claridad que el equipamiento de los jugadores (incluyendo camisetas, ropa interior o muñequeras) no debe mostrar ningún eslogan, declaración o imagen de índole política, religiosa o personal.

Se estipula con claridad que el equipamiento de los jugadores (incluyendo camisetas, ropa interior o muñequeras) no debe mostrar ningún eslogan, declaración o imagen de índole política, religiosa o personal. Código Disciplinario de la FIFA: Sanciona directamente a aquellos que utilicen un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte, o que adopten conductas que desprestigien al fútbol.

Sanciona directamente a aquellos que utilicen un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte, o que adopten conductas que desprestigien al fútbol. Exhibición en estadios: Esta regla prohíbe terminantemente pancartas, banderas u otros elementos con contenido político dentro del recinto deportivo.

Las posibles sanciones para la "Albiceleste"

Cualquier infracción a estos reglamentos suele ser investigada de oficio por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Dependiendo de la gravedad con la que el comité evalúe el caso, Argentina podría enfrentarse a los siguientes escenarios:

Tipo de Sanción Detalles de la Medida Multas económicas Penalizaciones financieras aplicadas directamente a la federación nacional (AFA). Amonestaciones Advertencias o amonestaciones formales dirigidas a los jugadores involucrados. Suspensión de partidos En los escenarios más severos, la inhabilitación de futbolistas para disputar encuentros oficiales.

La expectativa ahora se centra en si la FIFA iniciará un expediente disciplinario contra la delegación argentina en vísperas de la gran final de la Copa del Mundo.