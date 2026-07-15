Estados Unidos desconoce si el presidente Petro será sacado de la lista Clinton

Este miércoles se adelantó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la audiencia “A New Beginning for Colombia”, en la que se revisa el futuro de la relación con Colombia y con la Región. Allí, el subsecretario para América del Sur del Departamento de Estado, Luiz Mendez, aseguró que desconoce si el presidente Gustavo Petro será retirado de la Lista OFAC, conocida como la lista Clinton.

El funcionario afirmó que la inclusión del mandatario obedeció a sus políticas antinarcóticos, que habrían impulsado el cultivo y la producción de hoja de coca y facilitado la llegada de cocaína a Estados Unidos.

“La designación de la OFAC la gestiona el Departamento del Tesoro, pero lo que puedo decirles es que el origen de esa designación se debió a sus fallidas políticas antinarcóticos, que impulsaron el cultivo y la producción de coca y llevaron a que la cocaína llegara a Estados Unidos y matara a ciudadanos estadounidenses”, afirmó Mendez”, dijo.

En la misma audiencia, la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntó a Mendez por la situación de la líder opositora venezolana María Corina Machado. El funcionario respondió que Estados Unidos no impedirá su regreso a Venezuela, pero advirtió que, aunque existe una ley de amnistía, aún no hay garantías para evitar que sea detenida.



“No vamos a obstaculizar el regreso de María Corina a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a regresar. Ahora, creo que hay trabajo que hacer en el contexto de Venezuela para que cuando ella regrese, no sea arrestada. Hubo una ley de amnistía que las autoridades interinas propusieron que, desafortunadamente, tal como está redactada, aún impide que María Corina entre a Venezuela sin ser arrestada. Creo que esas conversaciones deben llevarse a cabo, no solo para María Corina, sino para todos los exiliados políticos venezolanos”, agregó.

La representante María Elvira Salazar también le preguntó a Luis Mendez por acciones concretas para fortalecer la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Durante su intervención, recordó la inversión que hizo Estados Unidos en Colombia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, con el Plan Colombia, la cual calificó como exitosa.

Aunque Mendez no descartó una estrategia similar, señaló que los esfuerzos estarán enfocados en combatir las economías ilícitas y las fuentes de financiación de los grupos armados.

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“Las organizaciones terroristas extranjeras han proliferado en Colombia bajo la administración de Petro y han utilizado economías ilícitas para lograrlo. Una de las áreas que estamos considerando es cómo cortar esas fuentes de financiación ilícita que estas organizaciones terroristas extranjeras utilizan para desmantelarlas. Por eso estamos trabajando con el Departamento del Tesoro y con diferentes entidades del Departamento de Estado para abordar este problema”, afirmó Mendez.

Tras insistir en la colaboración que se abre con la Administración del presidente Donald Trump, explicó algunos aspectos concretos como la ayuda en defensa que Colombia necesita: "el 75 % de los helicópteros de la fuerza militar colombiana no despegan, a pesar de que tienen una guerrilla y un narcotráfico que florece".

Salazar consideró que los próximos cuatro años del Gobierno De la Espriella son "la mejor noticia para los colombianos", especialmente "para el ciudadano normal que lo que quiere es quedarse en su país y progreso para él, su familia y su país".