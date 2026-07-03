Petro habló con Trump por teléfono: la Lista Clinton, entre lo que hablaron

El presidente Gustavo Petro sostuvo una conversación telefónica con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, para abordar su salida de la lista OFAC y la erradicación de cultivos. Según el comunicado oficial, la llamada ocurrió a las 8:15 de la mañana de este viernes 3 de julio de 2026.



¿De qué hablaron Gustavo Petro y Donald Trump en su llamada oficial?

Durante la comunicación bilateral, ambos líderes revisaron el cumplimiento de los compromisos de Colombia en materia de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. El reporte oficial detalla que la nación cumplió la meta de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas bajo el programa vigente, con la expectativa de llegar a 41.000 hectáreas al finalizar el año 2026, cuya financiación se extiende hasta el 31 de diciembre.

Comunicado de Presidencia sobre llamada Petro - Trump Foto: Presidencia

El mandatario colombiano, además, solicitó formalmente el respaldo estadounidense para que se concrete su salidad de la lista OFAC, conocida históricamente como Lista Clinton. Ante esta petición, el presidente Trump respondió textualmente que “hará lo mejor” para materializar dicho propósito. Asimismo, el líder norteamericano se comprometió a dialogar con el gobierno entrante para propiciar un entendimiento político con la oposición en Colombia.

Al cierre del intercambio, el presidente Donald Trump agradeció la disposición de su homólogo y le manifestó: “Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”. El diálogo concluyó con una felicitación de Petro a los Estados Unidos por la celebración de sus 250 años de independencia.