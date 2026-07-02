Por deudas y El Niño, Sociedad Hidroituango propone evaluar medidas como la “Hora Gaviria”

La Sociedad Hidroituango no duda en afirmar que el país va directo hacia la tormenta perfecta para que haya un apagón y, por ello, advirtió que en la actualidad hay un déficit en la oferta de energía, que sumado a la entrada del fenómeno de ‘El Niño’ y a las deudas del Gobierno nacional en la materia energética, el país podría llegar a los racionamientos, como los ocurridos en 1992.

Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, celebró las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo De la Espriella, en el sentido de constituir una mesa técnica para hacerle frente a la crisis energética y así evaluar medidas como la “Hora Gaviria”.

"Vamos a analizar, por ejemplo, la posibilidad de adelantar los relojes de Colombia en una hora, de manera tal que la hora pico de consumo de energía sea entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, pues, cambiando los horarios, adelantando los relojes en una hora, podamos, entonces, disfrutar de una de una hora más de luz natural, de manera tal que esa hora pico se vaya aplanando y el sistema no tenga todo el impacto de consumo concentrado en 3 horas pico", indicó el funcionario.

Arbeláez recalcó que, con sentido de urgencia, esta mesa técnica debe ser instalada en los próximos días y no esperar hasta después del 7 de agosto, para que en poco más de cinco semanas de trabajo los actores del sistema eléctrico converjan y encuentren soluciones para encarar el fenómeno de El Niño.



"Podamos converger los diferentes actores, generadores, transmisores, gremios, entes reguladores y diferentes autoridades para que encontremos, a partir de los diagnósticos que ya se han hecho, cómo trazamos una hoja de ruta", manifestó Arbeláez.

Además de revivir la “Hora Gaviria”, que consiste en adelantar una hora los relojes para ahorrar energía, la Sociedad Hidroituango propondrá en esa mesa técnica la creación de incentivos económicos para que las centrales térmicas se puedan activar de inmediato, y que el Gobierno nacional se ponga al día con lo adeudado al sector eléctrico suma que ya supera los $9 billones.