Federico Gutiérrez anunció que tendrá una reunión con Abelardo De la Espriella. El mandatario local le pedirá al presidente electo trabajar conjuntamente por la salud y la seguridad de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que sostendrá una reunión con el presidente electo, Abelardo De la Espriella, en la que buscará plantear los principales retos que enfrenta la ciudad con énfasis en: seguridad, salud e infraestructura.

De acuerdo con el mandatario, uno de los temas centrales será la situación de orden público que atraviesa la región, especialmente, por el fortalecimiento de estructuras criminales y la necesidad de una mayor articulación entre el Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las autoridades territoriales.

“Hay que ver la complacencia que tuvo el gobierno Petro con todos los criminales de Medellín, en el área metropolitana y en Colombia. Como eso le permitió, inclusive al frente 36 de las Farc, tener células urbanas que fueron desmanteladas en operaciones hace aproximadamente 1 mes y medio. Como han penetrado de nuevo en la ciudad a través de sus células urbanas”, afirmó el alcalde Gutiérrez.



Otro de los puntos prioritarios será la crisis del sistema de salud, ya que Gutiérrez expondrá las dificultades que enfrentan hospitales, clínicas y usuarios por las deudas acumuladas con las EPS, el retraso en los pagos y las afectaciones en la prestación de los servicios.

Según indicó, buscará que el nuevo Gobierno nacional adopte medidas urgentes que permitan estabilizar el sistema y garantizar la atención oportuna de los pacientes en la capital de Antioquia.

En la agenda también estará la defensa de Empresas Públicas de Medellín, en donde Gutiérrez manifestó que espera establecer una relación institucional con el presidente electo basada en el respeto por la autonomía territorial y en el fortalecimiento de la empresa pública.

Publicidad

El encuentro hace parte de los primeros acercamientos entre mandatarios regionales y el gobierno entrante, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.