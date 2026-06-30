Por cuarta vez en un año, SES Hospital de Caldas suspenderá servicios a afiliados de Nueva EPS

Por cuarta vez, en menos de un año, el SES Hospital Universitario de Caldas suspenderá la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS. La medida comenzará a regir este martes 1 de julio y responde al incumplimiento en el pago de la millonaria deuda que la aseguradora mantiene con la institución.

El hospital informó que únicamente continuará prestando los servicios que, por disposición legal, no pueden suspenderse, como la atención de urgencias vitales y aquellos relacionados con la protección de la vida de los pacientes.

La decisión impactará a cerca de 390.000 afiliados de Nueva EPS en Caldas, quienes deberán acudir a la red alterna que disponga la EPS para recibir atención en los servicios suspendidos.

Según el más reciente reporte del SES Hospital Universitario de Caldas, la cartera de Nueva EPS asciende a $77.000 millones, con corte a 31 de mayo de 2026. La institución advirtió que la falta de esos recursos compromete su sostenibilidad financiera, dificulta el pago a proveedores, la compra de medicamentos e insumos, y pone en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios de salud.



La gerencia del hospital señaló que la medida busca proteger la estabilidad de la institución, luego de varios meses de negociaciones y acuerdos de pago que no lograron normalizar el flujo de recursos.

Las otras suspensiones

Esta es la cuarta suspensión de servicios en menos de un año anunciada por el SES Hospital Universitario de Caldas contra Nueva EPS.

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La primera ocurrió el 28 de agosto de 2025, cuando el hospital restringió consultas, cirugías programadas, procedimientos no urgentes y otros servicios debido a la creciente cartera de la EPS.

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, la institución volvió a suspender la atención por el aumento de la deuda, que en ese momento superaba los $83.000 millones.

La tercera restricción se presentó durante el primer trimestre de 2026, en medio de las negociaciones entre el hospital y la EPS para lograr acuerdos de pago que permitieran restablecer la atención.

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Con la suspensión que entra en vigencia este 1 de julio de 2026, el principal hospital de alta complejidad de Caldas completa cuatro suspensiones o restricciones de servicios en menos de un año, reflejando la persistencia de la crisis financiera entre la institución y la EPS con mayor número de afiliados en el departamento.