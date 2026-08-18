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“No tiene liderazgo”: Pacto Histórico arremete contra ministro de Vivienda por manejo de terremoto

El representante Gabriel Becerra cuestionó la gestión del ministro Jaime Andrés Beltrán tras el terremoto y anunció una moción de censura.

Becerra arremete contra ministro de Vivienda
Becerra arremete contra ministro de Vivienda
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El manejo del Gobierno nacional frente a la emergencia causada por el terremoto sigue generando cuestionamientos políticos. El representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, aseguró que las disculpas ofrecidas por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, no son suficientes y sostuvo que deberá responder ante el Congreso.

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Becerra confirmó que su bancada avanza con una moción de censura contra el funcionario. La decisión, explicó, busca que el ministro entregue respuestas sobre la atención a las familias que perdieron sus viviendas y sobre las medidas previstas para la reconstrucción de las zonas afectadas.

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Jaime Andrés Beltrán //
Foto: X @soyjaimeandres

¿Por qué el Pacto Histórico cuestiona al ministro de Vivienda?

Para el congresista, la situación requiere una respuesta que vaya más allá de los anuncios realizados por el Gobierno. Becerra afirmó que el ministro “hizo un abandono político de su responsabilidad en un momento donde debería estar dando ejemplo” y agregó que “lamentablemente muestra que no cuenta con un liderazgo suficiente para sacar adelante un proceso de reconstrucción que hasta ahora está empezando”.

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El representante señaló que el Congreso debe conocer un informe detallado sobre las afectaciones y las medidas que se implementarán para atender a las familias damnificadas. También cuestionó las alternativas planteadas para garantizar la educación de los niños en las zonas afectadas.

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“Necesitamos que haya una visión más realista, mucho más comprometida y concreta en las medidas”, afirmó.

Becerra sostuvo además que la respuesta estatal todavía resulta insuficiente frente a las necesidades que están reportando las comunidades, aunque reconoció que una emergencia de esta magnitud no puede resolverse de manera inmediata.

Terremoto en Chocó
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Foto: AFP

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¿Qué propone el Pacto Histórico para la reconstrucción?

El representante aseguró que el debate de la moción de censura también debe servir para conocer cuál es el plan del Gobierno para la recuperación de las regiones afectadas. En su opinión, el país necesita pasar de los anuncios a medidas concretas.

“Hay que pasar de los anuncios a hechos concretos, con medidas tangibles”, señaló Becerra, al referirse a problemas relacionados con vivienda, alimentación y educación.

El congresista también planteó que el Congreso deberá revisar el presupuesto destinado a la reconstrucción y advirtió que será necesario garantizar el uso transparente de los recursos públicos.

Frente a los cuestionamientos por el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el Gobierno anterior, Becerra sostuvo que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia, independientemente de su filiación política.

“Creo que el deber que tenemos en el Congreso es ayudar a que el Estado pueda tener una respuesta lo más eficiente e integral posible para atender las calamidades”, concluyó.

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