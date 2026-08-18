Mincomercio radica proyecto de Ley de Competitividad ante el Congreso para reducir trámites

El Gobierno radicó este martes 18 de agosto ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa que busca reducir las cargas administrativas que enfrentan ciudadanos y empresas, mediante la simplificación de trámites, la digitalización y una mayor coordinación entre las entidades del Estado.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, aseguró que la propuesta parte de la necesidad de facilitar la actividad de quienes producen, invierten y generan empleo en Colombia.

“Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, tengo claro que el Estado debe ser un aliado y no un obstáculo”, señaló Gómez Amín al anunciar la radicación del proyecto.

Llegando al Senado de la República para radicar el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa del Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA para destrabar la creación de empresas, reducir la burocracia y simplificar la vida de quienes producen, invierten y generan empleo en… pic.twitter.com/Vn4z7vvy0l — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) August 18, 2026

El proyecto tiene como propósito, según el documento radicado, reducir cargas administrativas innecesarias o desproporcionadas, disminuir los tiempos y costos de cumplimiento y facilitar la relación entre las empresas y el Estado. Las medidas abarcan áreas como comercio exterior, creación y operación de empresas, trámites sanitarios, licenciamiento urbanístico y actuaciones notariales, registrales y catastrales.



Uno de los ejes centrales es la digitalización. El proyecto plantea que, como regla general, las actuaciones administrativas puedan realizarse por medios electrónicos y establece el principio de “una sola vez”: las entidades no deberían pedir información o documentos que ya estén en poder del Estado y puedan ser consultados mediante mecanismos de interoperabilidad.

La propuesta también busca evitar que formularios, plataformas, manuales o instructivos terminen creando requisitos adicionales que no estén respaldados por una norma.

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Ventanilla Única Empresarial y expediente digital

Uno de los cambios dirigidos directamente al sector empresarial es el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial.

El proyecto contempla la implementación progresiva de un Expediente Único Empresarial Digital, que permitiría reutilizar documentos e información que el empresario ya haya entregado. Además, las entidades tendrían que consultar directamente las fuentes oficiales cuando tengan acceso a ellas, en lugar de solicitar nuevamente certificados o copias.

La iniciativa también plantea que la falta de interoperabilidad tecnológica de una entidad no pueda convertirse en una razón para retrasar la apertura o funcionamiento de un establecimiento cuando el empresario haya cumplido con los requisitos establecidos por la ley.

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El Gobierno asegura que uno de los principales beneficiarios de estas medidas serían los micro, pequeños y medianos empresarios.

La iniciativa también propone que ciertos controles se apliquen de acuerdo con el nivel de riesgo de cada actividad, sin eliminar las facultades de inspección, vigilancia y control del Estado. En materia sanitaria, por ejemplo, se plantea un modelo de administración de riesgos para diferenciar la intensidad de los controles según las características de los productos o actividades.

Así, el proyecto busca que la simplificación no signifique eliminar controles necesarios, sino reducir trámites repetidos o cargas que no aporten al objetivo de vigilancia. La propuesta inicia ahora su trámite en el Congreso, donde deberá ser discutida y eventualmente modificada antes de convertirse en ley.