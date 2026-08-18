La abogada Rosalín Orozco Becerra será subdirectora general del Dapre

La abogada Rosalín Orozco Becerra será la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. El director Carlos Ríos firmó en las últimas horas el Decreto 1248, por medio del cual se oficializa el nombramiento.

"Por intermedio de la oficina de talento humano del Departamento Administrativo de la Presidencia, comunicar el contenido de este decreto a la señora Rosalín Orozco Becerra y al señor Andrés Bernardo Barreto González, quien actualmente desempeña el empleo en encargo", dice el decreto firmado por Ríos.

Orozco es abogada, egresada de la Universidad Católica y especialista en derecho penal. Además, fue asesora jurídica del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y de la Comisión de Acusaciones.

Recientemente se desempeñó como gerente en la Contraloría de Bogotá.



Además, ha sido docente universitaria en la Universidad del Rosario y en la Universidad Católica.