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Blu Radio  / Política  / Remezón MinHacienda: varias insubsistencias y el regreso de la directora de presupuesto

Remezón MinHacienda: varias insubsistencias y el regreso de la directora de presupuesto

Al polémico director de crédito público lo declararon insubsistente, él dijo que ya había renunciado.

Sigue la barrida de técnicos en MinHacienda: 27 cambios altos cargos en un mes
Ministerio de Hacienda.
Foto: Ministerio de Hacienda
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Comenzó el remezón en el Ministerio de Hacienda tras el cambio de Gobierno, en medio de una crisis de las finanzas públicas y sin que se hubiera dado un empalme tranquilo.

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Al polémico director de Crédito Público, Javier Cuéllar, lo declararon insubsistente, es decir, lo sacaron del cargo. Cuéllar considera que la declaratoria era innecesaria porque él había renunciado a su cargo antes de que terminara el Gobierno. En su lugar, hoy está el nuevo director, César Arias, quien ya había ocupado el cargo.

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Junto a Cuéllar, al menos otros tres funcionarios de la Dirección de Crédito Público fueron declarados insubsistentes, así como diversos funcionarios de distintas áreas del Ministerio, incluyendo la Dirección de Política Macroeconómica.

Hasta el momento, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha publicado las hojas de vida de 10 funcionarios de alto nivel, incluyendo asesores, directores y subdirectores.

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En la lista está Claudia Marcela Numa, quien regresa a la Dirección de Presupuesto Nacional. Numa tiene varios años de experiencia en finanzas públicas e hizo buena parte de su carrera en el propio Ministerio de Hacienda, donde fue durante varios años subdirectora de Presupuesto y luego directora.

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Numa salió del Gobierno en medio de una durísima pelea con el presidente Gustavo Petro, quien pidió su cabeza porque ella y su equipo se negaban a modificar la entrega de vigencias futuras para las concesiones viales en el país.

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